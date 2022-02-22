Великобританія готова обрушити кібератаки на Росію у разі вторгнення в Україну, — Воллес

Британські спецслужби готові атакувати у відповідь, заявив державний секретар з оборони Великобританії.

Британія готується провести кібератаки на Росію після вторгнення російських військ в Україну. Про це пише видання Independent, посилаючись на заяву державного секретаря з оборони Бена Воллеса (посада аналогічна міністру оборони).

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Під час виступу в Палаті громад один із депутатів закликав Бена Воллеса дзеркально відповідати на кіберзагрози з боку Росії. У відповідь держсекретар заявив, що Великобританія вже збільшує "наступні кіберможливості" на базі північно-західної частини Англії. Проте кібератака почнеться лише в тому випадку, якщо Росія перша вдарить по британських комп'ютерних мережах після наступу на Україну.

"Я солдат — мене завжди вчили, що найкраща частина захисту — це напад", — зазначив Бен Воллес.

Як стверджує керівник оборонного сектору, британці мають серйозні причини для занепокоєння через підготовку Росії до вторгнення на територію України, яке "приведе до гуманітарної кризи та масових страждань". Водночас він закликав скоротити присутність сил НАТО на кордоні з Україною, як тільки росіяни відступлять.

"Ми не розмістили 165 000 військовослужбовців біля меж суверенної країни і не приставили стовбур до голови демократично обраного уряду", — звернувся Воллес до колишнього лідера лейбористів Джеремі Корбіна.

Держсекретар з оборони додав, що в разі вторгнення в Україну Великобританія посилить санкції, які не припиняться доти, доки російські війська не покинуть українську територію. Зокрема, компанії, пов'язані з Кремлем і режимом Володимира Путіна, потраплять за обмеження у разі оголошення безпольотної зони над Україною, блокади портів чи заборони вільної торгівлі.

"У Росії не повинно бути жодних ілюзій: загроза цілісності суверенної нації, чи то в повітрі, чи на морі, — це те саме, що загроза їй на суші", — підкреслив Бен Воллес. — "Росія зробила це, нам нічого деескалувати — нехай це робить Росія".

За його словами, уряд Великобританії поки що не затвердив пакет санкцій, адже хоче погодити його з Європейським союзом. Проте Володимир Путін програє дипломатичну боротьбу незалежно від вторгнення, адже НАТО посилює східний фланг, а Росія практично ізольована на міжнародному рівні.

"Білорусь — їхній єдиний союзник. Якщо ви хочете побути наодинці із собою та обставити всіх довкола, ви закінчите як Північна Корея", — попередив голова оборонного відомства.

У березні 2021 року Бен Воллес пообіцяв, що національні кіберсили стануть основою оборони та наступальних операцій Центру урядового зв'язку Великобританії — спецслужби, яка відповідає за радіоелектронну розвідку, а також інформаційний захист державних органів та армії. Як запевняє секретар, нині Центр запущено та продовжує розширюватися.

Раніше з'явилася інформація, що хакери планують атакувати українські сайти 22 лютого. Як вважає урядова команда CERT-UA, під "прицілом" є ресурси органів влади, банків та оборонних підприємств, розміщених на домені ".ua".

Минулого тижня США та Великобританія заявили, що кібератаку на Україну 15 лютого влаштувала Росія. Як з'ясували закордонні фахівці, дані на українські IP-адреси та домени були надіслані інфраструктурою ГРУ.