США та Великобританія заявили, що кібератаку на Україну 15 лютого влаштувала Росія

Американські та британські фахівці дійшли висновку, що у DDoS-атаці задіяли інфраструктуру Головного розвідувального управління РФ.

Уряд США вважає Росію причетною до масштабної кібертаки, яка торкнулася українських сайтів 15 лютого. Подробиці заступник радника президента з національної безпеки Енн Нойбергер розкрила у прес-брифінгу, опублікованому на сайті Білого дому.

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Американська влада обізнана про DDoS-атаку, яка викликала збій у роботі сервісів у Міністерстві оборони України та державних банків. За словами Енн Нойбергер, США має технічну інформацію, яка пов'язує атаку з Головним розвідувальним управлінням Росії (ГРУ) — фахівці засікли, як інфраструктура відомства передавала великі обсяги даних на українські IP-адреси та домени. Вони поділилися отриманими доказами з Україною та європейськими партнерами.

У Білому домі припускають, що російські хакери націлилися на український уряд, військові мережі та об'єкти критично важливої інфраструктури, щоб збирати розвіддані та готуватися до диверсійних кібероперацій. Останні можуть розпочатися, якщо Росія перейде до повномасштабного наступу.

"Росія любить залишатися в тіні і розраховує на довгий процес пошуку винних, щоб продовжувати продовжувати свою агресивну поведінку щодо України в кіберпросторі, зокрема готуватися до потенційного вторгнення", — наголосила Енн Нойбергер.

Вона додала, що США співпрацює з союзниками, щоб присікати та своєчасно реагувати на кіберзагрози. Зокрема, обмінюється інформацією про методи хакерів та способи швидкого виявлення шкідливої активності.

МЗС Великобританії також заявило на своєму офіційному сайті, що до DDoS-атак на українські ресурси причетне ГРУ:

"Атака продемонструвала зневагу суверенітетом України, яка досі продовжується. Ця діяльність є ще одним прикладом агресивних дій Росії проти України".

15 лютого низка українських сайтів постраждала через масштабну DDoS-атаку. СБУ дійшла висновку, що за нею стоять іноземні спецслужби, проте не спромоглася підтвердити причетність Росії.

У CERT-UA розповіли, які атаки хакери застосували 15 лютого, окрім DDoS. Урядова команда виявила, що сталося, ознаки інформаційно-психологічної операції.