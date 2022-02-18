Не лише DDoS: у CERT-UA розповіли, які ще атаки застосували хакери 15 лютого

Зловмисники розсилали повідомлення для психологічного впливу на українців і служби безпеки деяких банків, заявили в службі.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA та кіберполіція розслідували серію кібератак на українські сайти, що сталися 15 лютого. Результати аналізу представили на офіційному сайті.

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Як стверджують фахівці, хакерські атаки були спрямовані переважно на інфраструктурні елементи кіберпростору й "окремі галузі", а також мали ознаки інформаційно-психологічних операцій із метою дестабілізації ситуації в Україні. Вони виділили 5 основних методів, одним із яких стала розсилка SMS-повідомлень про фейковий збій у роботі банкоматів державних банків.

[ + – ] Повідомлення про фейковий збій банкомату Фото: CERT-UA

Другим методом, заявляють у CERT-UA, хакери обрали розсилку повідомлень про замінування будівель на адреси електронної пошти кількох банків. Експерти встановили, що такі листи міг надсилати мешканець Донецької області, особистість якого не розкривають.

[ + – ] Лист про мінування Фото: CERT-UA

Хакери провели серію розподілених атак на відмову в обслуговуванні (DDoS) на сайти українських урядових структур і банків. CERT-UA разом із партнерами в ході дослідження з'ясували, що в атаках були задіяні бот-мережі Mirai та Meris, в останньому випадку шкідливий інформаційний потік спрямовується через тисячі зламаних маршрутизаторів Mikrotik та інших пристроїв із фільтрацією ACL, що дозволяє приховувати їх від пошукових систем.

У команді припускають, що зловмисники надали замовнику послугу DDoS (DDoS as a Service).

"У зв'язку з тим, що кількість подібних пристроїв налічує понад 30 000, список IP-адрес поширений серед суб'єктів координації за допомогою платформи MISP", — ідеться в повідомленні.

[ + – ] Приклад налаштування проксі-сервера Mikrotik і транзитної передачі інформаційних потоків

Крім того, зловмисники завадили роботі вебресурсів із доменом gov.ua, провівши DDoS-атаку на обслуговувальні DNS-сервери. Декілька серверів доменних імен вивели з ладу та припинили можливість визначення IP-адреси, у результаті тимчасово зник доступ до багатьох сайтів державних органів.

Фахівці також помітили підозрілі дії з налаштуваннями автономних систем на рівні протоколу граничного шлюзу (BGP), який відповідає за динамічну маршрутизацію. За даними сервісу Cisco Crosswork, 15 лютого понад дві години префікс 217.117.7.0/24, що фактично належить Inq-Digital-Nigeria-AS, був анонсований від імені автономної системи "ПриватБанку" через систему нігерійського оператора телекомунікацій AS37148.

[ + – ] Приклад анонсування префіксу 217.117.7.0/24 під час кібератаки

CERT-UA порекомендувала урядовим органам і об'єктам критичної інфраструктури налагодити з ними зв'язок для оперативного обміну інформацією в разі майбутніх інцидентів. Вони пояснили, що при реагуванні на кіберзагрози дуже багато часу йде на те, щоб зв'язатися з жертвою, а також на передачу цифрових доказів.

15 лютого кілька українських інформаційних ресурсів зазнали DDoS-атаки. За даними Держспецзв'язку, вона торкнулася сайтів "Приватбанку", "Ощадбанку", Міноборони, МВС і ЗСУ.

У СБУ припустили, що за DDoS-атаками 15 лютого стоять іноземні спецслужби. Однак Держспецзв'язку не змогло знайти доказів, які б підтверджували маніпуляції з території Росії.

DDoS-атаку 15 лютого могли зробити навіть із України, про це розповів голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко. Він пояснив, що для такого типу атак хакери створюють спеціальні бот-мережі.