В мережі шириться новий вид шахрайства з QR-кодами: як від нього уберегтись

Завдяки махінаціям шахраї можуть легко дізнатись особисту інформацію. Однак є кілька простих кроків, за допомогою яких можна себе захистити.

Деякі шахраї використовують QR-коди для того, щоб обманювати людей та викрадати їх особисту інформацію. Однак є декілька простих правил, які дозволять інтернет-користувачам убезпечити свої дані. Про них пише Daily Star.

Видання зазначає, що такий спосіб обману називається "квішинг". Це вид кіберзлочинності, що полягає в обмані людей з метою сканування підробленого QR-коду для розкриття конфіденційної інформації або зараження пристроїв шкідливими програмами

"Шахраї можуть розміщувати ці підроблені QR-коди в громадських місцях, наприклад, на лічильниках паркування, в ресторанах або в повідомленнях про доставку посилок. Потім хакери перенаправляють скани цих кодів на шахрайські вебсайти та шкідливі програми або проводять атаки фішингу", — зазначає видання.

Як уберегтись від квішингу: декілька порад

При використанні QR-кодів необхідно перевіряти URL-адресу. Вона повинна відповідати вебсайту, до якого очікується під'єднання. Слід бути дуже уважними, оскільки деякі URL-адреси можуть бути схожі на очікувані.

Також можна встановити нове антивірусне програмне забезпечення, яке допоможе перевірити оригінальні QR-коди. Також з його допомогою можна переконатися, що немає шкідливих посилань.

Слід перевіряти QR-коди, адже деякі можуть бути підроблені. Були випадки, коли шахраї розміщували власні QR-коди у громадських місцях, щоб обманом змусити людей віддавати свої кошти.

Не варто одразу сканувати QR-коди. Необхідно бути обережними з інформацією, яка відправлена через текстові повідомлення, електронні листи з незнайомої адреси, та з підозрілими сайтами. Вони часто можуть бути частиною фішингових шахрайств, спрямованих на крадіжку інформації.

Потрібно використовувати офіційні джерела та перевіряти походження QR-коду. Слід також застосовувати перевірені додатки.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України на початку жовтня повідомило, що запроваджує новий формат повісток. Вони міститимуть QR-код.