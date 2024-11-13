В сети распространяется новый вид мошенничества с QR-кодами: как от него уберечься

Благодаря махинациям мошенники могут легко узнать личную информацию. Однако есть несколько простых шагов, с помощью которых можно себя защитить.

Некоторые мошенники используют QR-коды для того, чтобы обманывать людей и похищать их личную информацию. Однако есть несколько простых правил, которые позволят интернет-пользователям обезопасить свои данные. О них пишет Daily Star.

Издание отмечает, что такой способ обмана называется "квишинг". Это вид киберпреступности, заключающийся в обмане людей с целью сканирования поддельного QR-кода для раскрытия конфиденциальной информации или заражения устройств вредоносными программами

"Мошенники могут размещать эти поддельные QR-коды в общественных местах, например, на счетчиках парковки, в ресторанах или в сообщениях о доставке посылок. Затем хакеры перенаправляют сканы этих кодов на мошеннические веб-сайты и вредоносные программы или проводят атаки фишинга", — отмечает издание.

Как уберечься от квишинга: несколько советов

При использовании QR-кодов необходимо проверять URL-адрес. Он должен соответствовать веб-сайту, к которому ожидается подключение. Следует быть очень внимательными, поскольку некоторые URL-адреса могут быть похожи на ожидаемые.

Также можно установить новое антивирусное программное обеспечение, которое поможет проверить оригинальные QR-коды. Также с его помощью можно убедиться, что нет вредоносных ссылок.

Следует проверять QR-коды, ведь некоторые могут быть поддельные. Были случаи, когда мошенники размещали собственные QR-коды в общественных местах, чтобы обманом заставить людей отдавать свои средства.

Не стоит сразу сканировать QR-коды. Необходимо быть осторожными с информацией, которая отправлена через текстовые сообщения, электронные письма с незнакомого адреса, и с подозрительными сайтами. Они часто могут быть частью фишинговых мошенничеств, направленных на кражу информации.

Нужно использовать официальные источники и проверять происхождение QR-кода. Следует также применять проверенные приложения.

Напомним, что Министерство обороны Украины в начале октября сообщило, что вводит новый формат повесток. Они будут содержать QR-код.