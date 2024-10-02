В Украине появятся повестки с QR-кодом: в Минобороны рассказали подробности

QR-код, размещенный на повестке, позволит через "Резерв+" проверять повестки. Сейчас, как рассказала Екатерина Черногоренко, проходят тесты функционала нововведения.

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Министерство обороны Украины вводит новый формат повесток, которые будут содержать QR-код. Об этом пишет издание DOU.

Как сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сейчас тестируется функциональность нововведения, которое планируют ввести в ближайшее время.

Специальный QR-код, размещенный на повестке, позволит через приложение "Резерв+" мгновенно проверять документ через встроенный сканер.

В коде, в частности, будет зашифрована информация о действии повестки, дату и ее номер. Также там будут содержаться данные о должностном лице территориального центра соцподдержки, который выписал и подписал документ.

Кроме того, через QR-код можно узнать о назначении повестки, то есть она выдана для уточнения данных военнообязанного, направление его на военно-врачебную комиссию или т.н. "боевая повестка", и другие детали.

Напомним, что на Прикарпатье "Укрпочта" начала рассылать военнообязанным повестки. Все документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК и содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.

30 сентября в 80-й ОДШБр показали, как готовят новомобилизованных к боевым действиям. В частности, людей не отправляют сразу на "ноль".