В Украине появятся повестки с QR-кодом: в Минобороны рассказали подробности
QR-код, размещенный на повестке, позволит через "Резерв+" проверять повестки. Сейчас, как рассказала Екатерина Черногоренко, проходят тесты функционала нововведения.
Министерство обороны Украины вводит новый формат повесток, которые будут содержать QR-код. Об этом пишет издание DOU.
Как сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сейчас тестируется функциональность нововведения, которое планируют ввести в ближайшее время.
Специальный QR-код, размещенный на повестке, позволит через приложение "Резерв+" мгновенно проверять документ через встроенный сканер.
В коде, в частности, будет зашифрована информация о действии повестки, дату и ее номер. Также там будут содержаться данные о должностном лице территориального центра соцподдержки, который выписал и подписал документ.
Кроме того, через QR-код можно узнать о назначении повестки, то есть она выдана для уточнения данных военнообязанного, направление его на военно-врачебную комиссию или т.н. "боевая повестка", и другие детали.
Напомним, что на Прикарпатье "Укрпочта" начала рассылать военнообязанным повестки. Все документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК и содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.
30 сентября в 80-й ОДШБр показали, как готовят новомобилизованных к боевым действиям. В частности, людей не отправляют сразу на "ноль".