На "ноль" не сразу: в 80-й ОДШБр рассказали, как готовят новобранцев к войне с РФ (фото)

По словам военных, находясь непосредственно в районе выполнения задач, командиры организуют курс подготовки для вновь прибывших с опытными воинами подразделений. Их обучают "столько, сколько нужно".

Related video

В 80-й ОДШБр показали, как готовят новобранцев к боевым действиям. В пресс-службе заявили, что людей сразу после мобилизации не отправляют на "ноль".

"Часто среди военнообязанных в тылу существует миф: сразу после мобилизации их отправят "на ноль" без всякой военной и психологической подготовки. Мифы для того и существуют, чтобы их развенчивать. Чем дальше и займемся", — сказано в сообщении.

Подготовка новобранцев Фото: 80 ОДШБр

В 80-й ОДШБр заявили, что новобранцы могут говорить по телефону с близкими каждый день, но для этого есть ограниченное время.

"Сначала может возникнуть какое-то внутреннее сопротивление, но дальше приходит понимание, что телефон мешает концентрироваться на подготовке и информации, которая потребуется при выполнении боевых задач", — отметили военные.

Сообщается, что ежедневно в рационе есть мясо, фрукты, сладости. Правда, во время базовой военной подготовки новобранцам придется привыкнуть к большому количеству каш. Также, несмотря на полевые условия, всегда есть баня, где можно помыться.

Что происходит после БЗВП

В 80-й ОДШБр отметили, что даже после БЗВП не сразу отправили на "ноль".

"Да, солдаты едут на передовую, но сейчас никто никого не отправляет сразу на боевое задание. После прохождения БЗВП все курсанты получают военно-учетную специальность, а позже получают дополнительную подготовку в соответствии с их специальностями", — сказано в сообщении.

Подготовка новобранцев Фото: 80 ОДШБр

Военные заявили, что уже находясь непосредственно в районе выполнения задач, командиры организуют курс подготовки для вновь прибывших с опытными воинами подразделений. Их обучают "столько, сколько нужно", чтобы подготовить человека к реалиям на поле боя.

"Также попавшие уже непосредственно в район выполнения задач солдат определяют по ротам. Далее ротный его заместитель общаются с каждым новобранцем. Эта коммуникация очень важна, ведь объективно определяется кем будет новобранец, уже здесь на месте: стрелок, водитель или наводчик, штурмовик или будет помогать с логистикой", — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время этого общения ротный старается лучше узнать новобранца. Это в некоторой степени такие психологические маневры, чтобы сразу понять, готов ли военный к боевым действиям.

Ранее AP писало о том, почему на третий год большой войны в ВСУ имеется проблема обучения кадров. Командиры боевых частей жалуются на плохую подготовку мобилизованных. Оказавшись на поле боя, новобранцы не стреляют по врагу, а некоторые просто покидают позиции.