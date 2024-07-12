Новобранцы от ТЦК. Как на полигон попадают диабетики и больные туберкулезом

Сотрудники ТЦК ради выполнения планов направляют в воинские части новобранцев с серьезными заболеваниями. Врачи ВВК признают годными к службе тех, кто почти 10 лет состоит на учете в противотуберкулезном диспансере. Фокус разбирался, почему армию снабжают негодными солдатами и к чему это приведет.

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Военнослужащие на фронте жалуются на то, что сотрудники ТЦК ради выполнения планов привозят им людей, абсолютно непригодных к выполнениям боевых задач. Некоторые имеют серьезные болезни и пагубные зависимости. Воинские части не хотят брать таких бойцов: толку от них на фронте никакого, также существует опасность заразиться. В итоге новобранцев отпускают, а выделенные ресурсы тратятся впустую.

Работу сотрудников ТЦК раскритиковал военный из ударного подразделения БПЛА "Летуны" Виктор Задорожный. По его словам, военкомы без зазрения совести привозят в учебные центры мужчин с последней и открытой формой туберкулеза. Одного из таких призывников скрутили на остановке общественного транспорта и доставили на бусе в ТЦК. Справки о состоянии его здоровья военно-врачебные комиссии (ВВК) даже не смотрели. По приезду в часть выясняется, что призывник около 10 лет находится на учете в диспансере.

"Можно сказать, что виноваты сотрудники ТЦК, но врачи же поставили печати о его полной годности! Это преступление? Думаю, да. Представьте себе: возьмешь его с собой в окоп, где все пьют из одной кружки, едят одной ложкой. Массовое заражение обеспечено", — объясняет он ситуацию.

Кроме этого, был случай с инсулинозависимым мужчиной, у которого были ампутированы несколько пальцев на ногах и он ждал новую операцию. Документы, подтверждающие болезнь, имелись, но на ВВК все написали "годен" и ни слова не упомянули о диабете.

"А если ему вовремя не дать этот инсулин. Человек ведь умрет", — поясняет военный.

Работники ТЦК дискредитируют мобилизацию

По мнению Виктора Задорожного, плановый подход дискредитируют мобилизацию. Действующие военные будут рассказывать своим друзьям на гражданке, каких новобранцев к ним привозят. Задорожному импонирует идея рекрутинга, где дают консультацию и адекватную мотивацию служить в ВСУ.

Описанные Задорожным ситуации с негодными к службе новобранцами — суровая реальность и больные люди часто попадают в воинские части, признает адвокат в сфере военного права Евгений Зурнаджи.

"Захваченных на улицах и погруженных в бусы мужчин часто привозят на оформление в другие корпусы ТЦК, чтобы картина не пугала других (очевидно, юрист имеет в виду пришедших обновить личные данные, — ред.). ВВК они проходят за 40 минут и отправляются в казармы", — рассказывает он Фокусу.

В адвокатской практике Зурнаджи был случай, когда мужчину 57 лет с весьма плохим зрением проверила ВВК и написала "100% здоров". Документы из других клиник у военнообязанного были, но его поймали по пути в супермаркет. Естественно, что медсправки он с собой не взял.

Другого призывника без четырех пальцев на руке до первой фаланги также признали годным и сказали, что списали бы при отсутствии половины большого пальца. Командиры не взяли такого солдата и только после нескольких раундов отказов его списали со службы.

"Плановая система работы ТЦК уничтожает понятие качества призывников. Поставлена задача набрать количество, а про качество им не сказали", — объясняет адвокат.

Ресурсы ВСУ тратятся в никуда

Работа сотрудников ТЦК по скорейшему закрытию мобилизационного плана создает опасность для боевых частей армии в долгосрочной перспективе. Большинство "бусифицированных" откажутся от участия в боевых действиях, убежден военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Следствием бурной деятельности военкомов окажется пополнение боевых частей до 30% в лучшем случае. Чисто советский подход к делу: главное отчитаться, что за последний месяц набрали больше, чем за полгода. Вопрос, кого набрали, второстепенный", — комментирует он Фокусу.

Военкоматы, как бы их ни переименовывали, заинтересованы в получении премий от вышестоящего командования. При этом военные ресурсы и время командиров тратятся на негодных людей: вместо повышения эффективности работы своих подразделений они ездят за негодными солдатами.

"Военкомы получают зарплату, тратят ресурсы государства на доставку небоеспособных людей в части. Какое отношение это имеет к результативности?" — задает вопрос эксперт.

Напомним, незаконно обогатившийся за время полномасштабной войны одесский военком Евгений Борисов получил подозрение за нелегальные выезды за границу. Знакомый врач оформлял ему документы о лечении после ранения на передовой, таким образом Борисов выезжал на дорогие курорты в Испании и на Сейшельских островах.

Фокус ранее писал, что в Украине по статье о сопротивлении военным открыли 116 производств и только 43 дошли до судов. Большинство дел касается скандальных случаев с военкомами.