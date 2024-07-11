Борисова будут судить по новому делу: начальник ТЦК "лечил ранения" на Сейшелах, — ГБР

Бывший начальник Одесского ОТЦК, по данным следствия, получил от знакомого фальшивые документы и выехал за границу. Для этого он притворился защитником, который получил ранение на фронте.

Related video

Кроме незаконного обогащения, о котором уже получил подозрение экс-руководитель Одесского областного ТЦК Евгений Борисов, его еще и подозревают в нелегальных выездах за границу. Деталями дела 11 июля поделилась пресс-служба Государственного бюро расследований.

ГБР завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт. Правоохранители установили, что Борисов выезжал из Украины в 2022-2023 годах, притворяясь пострадавшим от войны.

По данным следствия, знакомый врач оформил начальнику ТЦК документы о зарубежном лечении после ранения на передовой. На самом же деле мужчина оказался на дорогих курортах в Испании и на Сейшельских островах.

Кроме того, ГБР установило, что Борисов использовал поддельный документ, чтобы не явиться на военную службу.

Экс-руководителя военкомата обвиняют в:

использовании поддельного документа;

неявке на службу без уважительных причин в условиях военного положения;

уклонении от обязанностей путем обмана в условиях военного положения.

За это ему может грозить до 10 лет заключения.

Стоит отметить, что пресс-служба ГБР не раскрыла имя обвиняемого. Однако правоохранители указали его должность и напомнили, что против него уже возбуждено дело по нескольким статьям, и он был задержан в 2023 году.

Напомним, ГБР возбудило дело против экс-руководителя Одесского областного ТЦК из-за незаконного обогащения. Сообщалось, что члены его семьи приобрели и вывезли за границу дорогие машины, а также имеют элитную недвижимость вне Украины на более 190 миллионов гривен. В СМИ передавали, что речь идет о Евгении Борисове.

28 мая Борисова, которого отпустили по предыдущему обвинению под залог, снова задержали. В ГБР сообщали, что ему объявили о подозрении в неявке на службу и уклонении от обязанностей.