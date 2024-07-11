Борисова судитимуть у новій справі: начальник ТЦК "лікував поранення" на Сейшелах, — ДБР

Колишній начальник Одеського ОТЦК, за даними слідства, отримав від знайомого фальшиві документи й виїхав за кордон. Для цього він прикинувся захисником, який отримав поранення на фронті.

Related video

Окрім незаконного збагачення, про яке вже отримав підозру екскерівник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, його ще й підозрюють у нелегальних виїздах за кордон. Деталями справи 11 липня поділилась пресслужба Державного бюро розслідувань.

ДБР завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальний акт. Правоохоронці встановили, що Борисов виїжджав з України у 2022-2023 роках, прикидаючись постраждалим від війни.

За даними слідства, знайомий лікар оформив начальнику ТЦК документи про закордонне лікування після поранення на передовій. Насправді ж чоловік опинився на дорогих курортах в Іспанії та на Сейшельських островах.

Окрім того, ДБР встановило, що Борисов використав підроблений документ, щоб не з’явитись на військову службу.

Екскерівника військкомату обвинувачують у:

використанні підробленого документа;

неявці на службу без поважних причин в умовах воєнного стану;

ухиленні від обов’язків шляхом обману в умовах воєнного стану.

За це йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Варто зазначити, що пресслужба ДБР не розкрила ім’я обвинуваченого. Однак правоохоронці вказали його посаду та нагадали, що проти нього вже порушена справа за кількома статтями, і він був затриманий у 2023 році.

Нагадаємо, ДБР порушило справу проти екскерівника Одеського обласного ТЦК через незаконне збагачення. Повідомлялось, що члени його сім’ї придбали та вивезли за кордон дорогі машини, а також мають елітну нерухомість поза Україною на понад 190 мільйонів гривень. У ЗМІ передавали, що йдеться про Євгена Борисова.

28 травня Борисова, якого відпустили за попереднім обвинуваченням під заставу, знову затримали. У ДБР повідомляли, що йому оголосили про підозру у неявці на службу та ухиленні від обов’язків.