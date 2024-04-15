ДБР завершило розслідування щодо ексвійськкома Одеси Борисова: подробиці (фото, відео)

За даними слідства, підозрюваний і члени його сім'ї придбали дорогі авто й об'єкти нерухомості за кордоном на суму понад 190 мільйонів гривень. Колишньому голові ТЦК загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

Повідомляється, що члени сім'ї підозрюваного придбали дорогі машини на території України з подальшим переміщенням за кордон, а також елітні об'єкти нерухомості за кордоном на суму понад 190 мільйонів гривень.

Під час одного з журналістських розслідувань стало відомо, що мати фігуранта торік стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро. Також з'ясувалося, що, крім закордонної нерухомості, вона цього року придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

Ексвійськком Євген Борисов Фото: ДБР

За даними правоохоронців, теща колишнього військкома протягом останніх років обзавелася дорогим автопарком, зокрема автомобілями Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Ексвійськком Євген Борисов Фото: ДБР

Дружина підозрюваного, за даними слідства, стала власницею офісного приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро.

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Справа військкома Борисова. Як Україні повернути награбоване корупціонерами

Як зазначають у ДБР, різниця між вартістю покупок і законними доходами ексначальника ТЦК та його сім'ї становить понад 140 мільйонів гривень, а походження цих грошей не підтверджується документами.

Чоловікові було оголошено підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У публікації не згадується ім'я підозрюваного, проте, за даними "РБК Україна", ідеться про колишнього одеського військкома Євгена Борисова.

ДБР завершило розслідування в справі Євгена Борисова

Нагадаємо, 14 грудня минулого року стало відомо про візит співробітників ДБР на об'єкти нерухомості, якими володіє сім'я колишнього голови Одеського ТЦК Євгена Борисова. Один із об'єктів, який цікавив силовиків, — маєток у Марбельї в Іспанії з дорогими меблями, басейном і зоною відпочинку.

Раніше, 19 липня, голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що почалися перевірки майнового стану керівників обласних ТЦК та СП по всій Україні. За його словами, керівник Одеського обласного військкомату Євген Борисов збагатився майном на 188 мільйонів гривень.