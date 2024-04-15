ГБР завершило расследование в отношении экс-военкома Одессы Борисова: подробности (фото, видео)

По данным следствия, подозреваемый и члены его семьи приобрели дорогостоящие авто и объекты недвижимости за рубежом на сумму более 190 миллионов гривен. Бывшему главе ТЦК грозит до десяти лет лишения свободы.

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Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование уголовного производства по незаконному обогащению бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом говорится на официальном сайте ГБР.

Сообщается, что члены семьи подозреваемого приобрели дорогостоящие машины на территории Украины с последующим перемещением за границу, а также элитные объекты недвижимости за рубежом на сумму более 190 миллионов гривен.

Так, в ходе одного из журналистских расследований стало известно, что мать фигуранта в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллиона евро. Также выяснилось, что кроме зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 миллиона грн.

Экс-военком Евгений Борисов Фото: ГБР

Кроме того, по данным правоохранителей, теща бывшего военкома в течение последних лет обзавелась дорогостоящим автопарком, в частности автомобилями Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Экс-военком Евгений Борисов Фото: ГБР

Тем временем жена подозреваемого, по данным следствия, стала владелицей офисного помещения в Испании стоимостью 737 тысяч евро.

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Как отмечают в ГБР, разница между стоимостью покупок и законными доходами экс-начальника ТЦК и его семьи составляет более 140 миллионов гривен, а происхождение этих денег не подтверждается документами.

Мужчине было объявлено подозрение по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение). Ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В публикации не упоминается имя подозреваемого, однако по данным "РБК Украина" речь идет о бывшем одесском военкоме Евгении Борисове.

ГБР завершило расследование по делу Евгения Борисова

Напомним, 14 декабря прошлого года стало известно о визите сотрудников ГБР на объекты недвижимости, которыми владеет семья бывшего главы Одесского ТЦК Евгения Борисова. Один из объектов, который интересовал силовиков — имение в Марбелье в Испании с дорогой мебелью, бассейном и зоной отдыха.

Ранее, 19 июля, председатель НАПК Александр Новиков сообщил, что начались проверки имущественного положения руководителей областных ТЦК и СП по всей Украине. По его словам, руководитель Одесского областного военкомата Евгений Борисов обогатился имуществом на 188 миллионов гривен.