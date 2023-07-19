Одесский военком Борисов "заработал" во время работы в ТЦК 188 млн грн, — глава НАПК

По словам главы антикоррупционного ведомства Александра Новикова, одесский военком заявил, что деньги он получил как "займы от доброжелателей".

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Председатель НАПК Александр Новиков сообщил, что начались проверки имущественного положения руководителей областных ТЦК и СП по всей Украине. Уже есть результаты по руководителю одесского областного военкомата Евгению Борисову — мужчина обогатился имуществом на 188 млн грн. О деталях Новиков рассказал во время пресс-конференции в Media Center Ukraine.

Тема пресс-конференции, которая состоялась в Media Center Ukraine, — "Как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны?". Спикерами были: министр обороны Алексей Резников, председатель НАПК Александр Новиков, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, и еще пять человек, имеющих отношение к борьбе с коррупцией в государственных органах.

Новиков заявил, что будут проверять всех руководителей, возглавляющих территориальные центры комплектования. На сегодня есть выводы относительно главы Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова. Выяснилось, что мужчина владеет имуществом суммарной стоимостью 188 млн грн. Из них более 150 млн грн (или 5,7 млн евро) — цена виллы в Испании.

Военкома Борисова спросили, откуда он взял деньги на виллу. На что Борисов, по словам Новикова, ответил — получил взаймы от доброжелателей. Одного из "доброжелателей" даже назвал — это владелец ночного клуба "Ибица" в Одессе.

По словам главы НАПК, подобная сделка вряд ли возможна. В частности, подписанты на момент якобы заключения соглашения о займе даже не находились в Одессе. Доказательства того, что это был действительно законный "заем" отсутствуют.

Кроме того, Новиков напомнил, что в Одесской области разоблачен канал побега за границу уклонистов от мобилизации: "Также там разоблачили незаконные каналы выезда за границу. Случай вопиющий".

Кто такой Евгений Борисов?

Евгений Борисов — глава Одесского ТЦК и СП до июня 2023 года. Весной 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что Борисов якобы является владельцем автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG стоимостью 8 млн грн, а также виллы в провинции Марбелья в Испании. Позже информацию Мосийчука подтвердил расследователь Михаил Ткач из "Украинской правды".

Расследование относительно деятельности одесского военкома

Выяснилось, что автомобиль был приобретен в первые месяцы войны. К тому же Борисов зачем-то выезжал за пределы Украины — однако Наталья Гуменюк, глава пресс-центра ОК "Юг", отметила, что выезд состоялся на законных основаниях.

24 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский снял с должности военкома Борисова. В отношении должностных лиц открыли производство следователи ГБР.

Напоминаем, в Одессе работники ТЦК и СП задержали возле вокзала нескольких музыкантов, которые прибыли в город на концерт. Вместо концерта мужчины попали в военкомат, а затем — в воинскую часть.

В конце 2022 года в Одесской области обнаружили семью — отца и дочь — которые наладили незаконный выезд за границу уклонистов от мобилизации. За свои "услуги" они брали 7-8 тыс. долл.