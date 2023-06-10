Забрали на вокзале: в Одессе музыкантов вместо концерта отправили в воинскую часть, — соцсети

По словам одного из участников группы Junket, их принудительно отправили на медицинскую комиссию, а затем — в расположение десантно-штрумовых войск в Житомирской области.

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В Одессе в районе железнодорожного вокзала музыкантов киевской электронной группы Junket задержали сотрудники территориального центра комплектования (военкомат). Об этом 9 июня сообщил участник группы на своей Facebook-странице.

Группа планировала отыграть концерт в местном клубе More Music Club 9 июня, а часть средств от сборов на входе планировалось передать на нужды Вооруженных сил Украины.

Однако до клуба все трое музыкантов не смогли добраться.

"Отошли от вокзала и появилось 4-5 военных и один "мент". Никто не представился и просто повезли нас в военкомат для проверки. При входе внутрь у нас забрали телефоны и отправили на медкомиссию, где всегда все здоровы. Затем повезли на флюорографию в другой военкомат. Телефоны нам так и не выдали. Там мы провели с 11:00 до 19:30 просто сидя и ожидая что нас повезут обратно за телефонами", — рассказал музыкант.

Затем от одного сотрудника военкомата музыканты узнали, что их отвезут в десантно-штурмовые войска в Житомирской области.

Позже музыканты также добавили, что им вернули телефоны, которые ранее отобрали сотрудники военкомата.

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона в рамках упрощения процедуры прохождения военнослужащими врачебных комиссий и получения медицинской документации

Напомним также, Фокус писал о том, что с 1 июня ожидается ряд изменений, в частности, в воинском учете и уведомлении граждан, а также детально объяснил, что нового ждет военнообязанных в июне 2023 года.