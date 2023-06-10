Забрали на вокзалі: в Одесі музикантів замість концерту відправили до військової частини, — соцмережі

За словами одного з учасників групи Junket, їх примусово відправили на медичну комісію, а потім — у розташування десантно-штурмових військ у Житомирській області.

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В Одесі у районі залізничного вокзалу музикантів київської електронної групи Junket затримали співробітники територіального центру комплектування (військкомат). Про це 9 червня повідомив учасник гурту на своїй Facebook-сторінці.

Група планувала відіграти концерт у місцевому клубі More Music Club 9 червня, а частину коштів від зборів на вході планувалося передати на потреби Збройних Сил України.

Однак до клубу всі троє музикантів не змогли дістатися.

"Відійшли від вокзалу і з'явилося 4-5 військових та один "мент". Ніхто не представився і просто повезли нас у військкомат для перевірки. При вході всередину у нас забрали телефони та відправили на медкомісію, де завжди всі здорові. Потім повезли на флюорографію в інший військкомат. Телефони нам так і не видали. Там ми провели з 11:00 до 19:30 просто сидячи й чекаючи, що нас повезуть назад за телефонами", — розповів музикант.

Потім від одного співробітника військкомату музиканти дізналися, що їх відвезуть до десантно-штурмових військ у Житомирській області.

Пізніше музики також додали, що їм повернули телефони, які раніше відібрали співробітники військкомату.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав два закони у межах спрощення процедури проходження військовослужбовцями лікарських комісій та отримання медичної документації.

Нагадаємо також, Фокус писав про те, що з 1 червня очікується низка змін, зокрема, у військовому обліку та повідомленні громадян, а також детально пояснив, що нового чекає на військовозобов'язаних у червні 2023 року.