Зеленский подписал законы об упрощении прохождения ВВК: что это значит

Законы направлены на упрощение процесса выдачи медицинских справок, которые подтверждают необходимость лечения в связи с заболеванием или непригодностью для военной службы.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые направлены на упрощение процедуры прохождения военнослужащими врачебных комиссий и получения медицинской документации. Соответствующая информация появилась в карточках законопроектов 26 мая.

Так законопроект под номером №9154, расширяет перечень медицинских учреждений, где военнослужащие смогут проходить военно-врачебные комиссии (ВВК). Ранее такие комиссии были доступны только в учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ и других военных организациях, а также Государственной службе защиты информации.

Второй законопроект, №9158, касается оформления документов военнослужащими, включая справки о ранениях, контузиях и увечьях, как с проведением соответствующего расследования, так и без него. Также он направлен на улучшение процесса обмена медицинскими документами между воинскими частями и учреждениями здравоохранения.

Целью этих законов является упрощение процедуры выдачи справок о необходимости лечения в связи с болезнью и о непригодности к военной службе, основываясь на выводах военно-врачебной комиссии. Оба закона вступают в силу на следующий день после их публикации в парламентской газете "Голос Украины".

Напомним, Фокус писал о том, кого могут мобилизовать с 1 июня. С начала июня мобилизационный процесс в Украине будет продолжаться без изменений, и все мужчины будут получать повестки. Затем сотрудники территориальных центров комплектования будут проверять, прошли ли они уже этап уточнения данных.

Как уже сообщалось 25 мая, военнослужащие, желающие прекратить службу в Вооруженных силах Украины во время периода мобилизации, должны подтвердить свое право, собрав необходимый пакет документов. Все бумаги должны быть прикреплены к рапорту и представлены командиру подразделения.