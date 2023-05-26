Всеобщая мобилизация в Украине: кому могут вручить повестку с 1 июня

Мобилизации в Украине подлежит любой гражданин от 18 до 60 лет, если он пригоден или частично пригоден к службе.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в связи с полномасштабной войной. Продлятся этим "мероприятия" минимум до 18 августа, после чего вновь могут быть продлены. Руководитель ТЦК Бурыни Сергей Павлов рассказал, кого могут мобилизовать с 1 июня, сообщает издание NV.

По его словам, мобилизация в Украине после 1 июня не будет ничем отличаться от того, что происходит сейчас. Повестки будут получать все мужчина, а сотрудники ТЦК после этого будут проверять, прошли ли они уже уточнение данных.

"Патрулирование тоже, если мы видим, что идут подходящие люди, тоже останавливаем, спрашиваем, проверяем документы с полицией, если человек не был у нас, мы тоже даем им повестки", — говорится в сообщении.

Мобилизации в Украине подлежит любой мужчина от 18 до 60 лет, если он пригоден или же ограниченно пригоден к службе по состоянию здоровья. То есть, в том случае, если нет законных оснований на то, чтобы не вручать ему повестку.

Также мобилизовать во время военного положения могут даже тех, у кого нет военного опыта. Женщин, которые ранее несли военную службу также пригодны к призыву, если они стоят на воинском учете и не имеют противопоказаний по здоровью.

Граждане с правом на отсрочку по инвалидности или другим серьезным обстоятельствам могут быть мобилизованы исключительно по собственному желанию. Это относится как к женщинам, так и к мужчинам.

Напомним, 25 мая сообщалось, что кто из военных может прекратить службу в ВСУ во время мобилизации в Украине. Солдат обязан подтвердить право окончания военной службы — собрать пакет документов. Все бумаги прикрепляются к рапорту и подаются командиру подразделения.