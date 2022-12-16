От $7-8 тысяч за человека: в Одессе отец с дочерью переправляли уклонистов заграницу (фото)

Глава местной морской общественной организации вместе со своим отцом "помогала" уклонистам выехать за пределы страны под видом моряков иностранных судов.

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Сотрудники СБУ в Одессе разоблачили троих человек, которые брали деньги за переправку уклонистов через границу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, к организации незаконной схемы причастна местная активистка, которая возглавляет общественную организацию моряков.

Подозреваемая предлагала мужчинам призывного возраста уехать за пределы Украины под видом моряков иностранных суден. Для этого она выдавала уклонистам поддельные документы о непригодности к прохождению воинской службы.

"Стоимость "услуг" составляла от 7 до 8 тыс. дол. с человека. Сумма зависела от обстоятельств и срочности зарубежного рейса", — сообщили в пресс-центре СБУ.

К своей схеме женщина приобщила своего отца. Именно он встречался с уклонистами и получал у них деньги за "услуги". Также следователи выяснили, что в преступной группировке состоял еще один человек — руководитель местного учебного центра моряков. Благодаря своим связям в медицинских учреждениях он оформлял "липовые" справки о состоянии здоровья.

Задержанным сообщили о подозрении сразу по двум статьям: ч. 4 ст. 368-3 (подкуп) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса. В скором времени им должны избрать меру пресечения.

Что известно о задержанной

По данным одесского издания "Думская", речь идет о местной активистке Кристине Король, которая возглавляет "Украинское объединение моряков". Журналисты выяснили, что уклонисты сперва обращались в общественную организацию, где с них требовали 1 500 грн для того, чтобы добавить в телеграм-чат. После чего "верифицированным" мужчинам называли стоимость "услуг".

За "белый билет" Король брала $6 тыс. Также она могла "помочь" и со сдачей экзаменов в тренировочных центрах для моряков — от 4 500 до 8 000 долларов.

Ранее сообщалось о том, что в ноябре СБУ ликвидировала три схемы перемещения уклонистов за границу, мужчин оформляли как волонтеров.

Напомним, граждане Украины, которые уклоняются от постановки на воинский учет, не смогут занимать руководящие должности на государственной службе.