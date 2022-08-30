"Уклонисты" не смогут занимать руководящие должности на госслужбе, — НАПК

Приоритет в трудоустройстве на публичные должности, по мнению антикоррупционеров, должен отдаваться патриотичным гражданам, которые не игнорируют вызовы в военкомат.

Граждане, которые уклоняются от постановки на воинский учет, не смогут занимать руководящие должности на государственной службе. Эту информацию в комментарии "Суспільному" подтвердил глава Нацагентства по вопросам предовтращения коррупции Александр Новиков.

По его словам, указанная норма была закреплена в предварительном порядке проведении спецпроверок.

"Проверка проводилась на соответствие тому, находилось ли лицо на воинском учете. Обновленный порядок позволяет более эффективно проводить эту проверку, оцифровать ее, есть взаимодействие между органом назначения и министерством обороны", — продолжил Новиков в общении с журналистами.

Глава НАПК выразил надежду, что в скором времени в Украине восстановят требование подавать электронные декларации и возобновят проведение специальных проверок. В этом контексте Новиков подчеркнул, что граждане, которые уклоняются от воинского учета, не будут занимать руководящие должности на государственной службе. Руководитель антикоррупционного ведомства считает, что приоритет в предоставлении такой работы должен отдаваться патриотичным гражданам, которые не нарушают действующее законодательство в плане мобилизации и постановки в центрах комплектования.

Напомним, несколькими днями ранее военный эксперт Олег Жданов анонсировал перенос создания реестра военнообязанных в Украине. По его словам, Минобороны хочет внести законодательные изменения и сделать добровольной постановку на воинский учет.

Также сообщалось, что в Верховной Раде пригрозили административной ответственностью и принудительными мерами тем женщинам, которые будут систематически уклоняться от воинского учета.