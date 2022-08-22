В Украине перенесли создание реестра военнообязанных женщин, — эксперт

Минобороны хочет внести законодательные изменения и, как отмечает Олег Жданов, планирует сделать добровольной постановку на воинский учет.

В Украине перенесли создание реестра военнообязанных женщин с 1 октября на 1 января. Такую информацию в своем видеоблоге озвучил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, перенос создания реестра военнообязанных женщин на 1 января связан с тем, что Министерство обороны планирует внести законодательные изменения. Более того, как утверждает Жданов, планируется сокращение количества специальностей, обладательницы которых должны становиться на воинский учет.

"Его создание переносят с 1 октября на 1 января в связи с необходимостью поправок в законе. Уменьшено количество военно-учетных специальностей для женщин, было предложение сделать их на добровольной основе. Женщина может становиться на учет, может не становиться", — подчеркнул военный эксперт и добавил, что подобная инициатива должна давать какие-то привелегии и мотивацию, чтобы украинки добровольно являлись в военкомат для постановки на учет.

По словам Жданова, в Украине было выровнено гендерное право, благодаря чему женщины имеют полное право подписывать контракт на службу в армии и получать любые военные специальности.

На момент публикации материала ни пресс-служба Министерства обороны, ни замглавы профильного ведомства Анна Маляр не сообщали о переносе создания реестра военнообязанных женщин на 1 января.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее замминистра обороны Анна Маляр анонсировала изменения для женщин, которые должны встать на воинский учет. По ее словам, Минобороны внесло в Верховную Раду законопроект с предложением пересмотреть перечень военно-учетных специальностей, обладательницы которых должны явиться в военкомат. Также ведомство предлагает сделать постановку на воинский учет добровольной.

Также сообщалось, что в Верховной Раде пригрозили административной ответственностью и принудительными мерами женщинам, которые будут систематически уклоняться от постановки на воинский учет.