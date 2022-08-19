Воинский учет для женщин может стать добровольным: в Раду обратились с предложением

По словам замминистра обороны Анны Маляр, сейчас нет необходимости увеличивать количество женщин на военном учете. Она назвала специальности, которые сейчас востребованы в ВСУ.

Воинский учет для женщин может стать добровольным и начаться только после того, как закончится война с РФ. В Минобороны предложили пересмотреть перечень военно-учетных специальностей, женщины с которыми должны быть поставлены на воинский учет. Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

"На сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете", — написала Маляр.

Однако, по ее словам, ВСУ до сих пор нуждаются в людях со специальностями в сферах медицины, пищевых технологий и радиотехники.

Что предложили в Министерстве обороны?

Сократить перечень специальностей и профессий, подлежащих военному учету, в соответствии с нынешними потребностями ВСУ

Сделать постановку женщин на воинский учет добровольной

Начать процесс постановки женщин на воинский учет после завершения действия особого периода

Также Маляр объяснила, что обязательность постановки женщин на военный учет, имеющих определенные военно-учетные специальности, — это норма закона. Министерство обороны и Генеральный штаб не могут этого изменить. Однако, если норма будет изменена, то ведомства будут обязаны ее выполнять.

Маляр напомнила, что все решения по данному вопросу будет принимать Верховная Рада. Она заявила, что ни одна женщина с 2014 года не попала на фронт принудительно — лишь добровольно.

Ранее Фокус писал, что в Раде заговорили о принудительных мерах для женщин, которые не встанут на воинский учет. В отношении женщин, которые систематически будут уклоняться от процедуры постановки на воинский учет, могут применять принудительные меры со стороны государства.