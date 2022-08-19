Військовий облік для жінок може стати добровільним: до Ради звернулися з пропозицією

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, зараз немає необхідності збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Вона назвала спеціальності, які зараз потрібні в ЗСУ.

Військовий облік для жінок може стати добровільним і розпочатися лише після того, як закінчиться війна з РФ. У Міноборони запропонували переглянути перелік військово-облікових спеціальностей, жінки з якими мають бути поставлені на військовий облік. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

"На сьогодні в державі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку", — написала Маляр.

Проте, за її словами, ЗСУ досі потребують людей зі спеціальностями у сферах медицини, харчових технологій і радіотехніки.

Що запропонували в Міністерстві оборони?

Скоротити перелік спеціальностей і професій, що підлягають військовому обліку, відповідно до нинішніх потреб ЗСУ.

Зробити постановку жінок на військовий облік добровільною.

Розпочати процес постановки жінок на військовий облік після завершення дії особливого періоду.

Також Маляр пояснила, що обов'язковість постановки жінок на військовий облік, які мають певні військово-облікові спеціальності, є нормою закону. Міністерство оборони та Генеральний штаб не можуть цього змінити. Однак, якщо норму змінять, то відомства будуть зобов'язані її виконувати.

Маляр нагадала, що всі рішення щодо цього питання ухвалюватиме Верховна Рада. Вона заявила, що жодна жінка з 2014 року не потрапила на фронт примусово — лише добровільно.

Раніше Фокус писав, що в Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не стануть на військовий облік. Щодо жінок, які систематично ухилятимуться від процедури постановки на військовий облік, можуть вживати примусових заходів із боку держави.