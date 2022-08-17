В Раде заговорили о принудительных мерах для женщин, которые не встанут на воинский учет

За игнорирование процедуры, утвержденной Главнокомандующим ВСУ, также предусмотрена административная ответственность.

В отношении женщин, которые систематически будут уклоняться от процедуры постановки на воинский учет, могут применять принудительные меры со стороны государства. Об этом в ходе брифинга, который проходил 17 августа, заявил нардеп, член профильного комитета Верховной Рады во вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

По его словам, некоторые категории женщин, которые не встанут на воинский учет до 1 октября, пока не будут наказывать.

Однако, как предупреждает Федор Вениславский, за нарушение этой процедуры предусмотрена административная ответственность. Более того, нардеп не исключает применение принудительных мер по отношению к женщинам, которые систематически игнорируют постановку на воинский учет.

"Еще до полномасштабной агрессии Главнокомандующий ВСУ издал приказ о расширении перечня таких военно-учетных или других специальностей женщин, необходимых для безопасности и обороны, которые должны стать на воинский учет. В феврале этот вопрос был актуализирован. Сейчас речь идет о том, чтобы довести данную процедуру до логического завершения. Перечень был расширен — это работники медицинской сферы, работники сферы питания, технологи пищевой продукции для ВСУ. Это женщины, которые связаны со средствами связи, информативными технологиями, агро или химической продукцией и другие профессии, необходимые для ВСУ", — продолжил нардеп и добавил, что перечисленные категории женщин обязаны встать на воинский учет до 1 октября, как того требует законодательство.

Напомним, в начале июля в СМИ появилась информация о том, что военнообязанным женщинам могут запретить выезжать из Украины с 1 октября.

Также сообщалось, что Минобороны Украины анонсировало штрафы для женщин, которые уклоняются от постановки на воинский учет. Ведомство заверило, что до конца 2022 года подобные санкции применять не будут, но после Нового года государство может использовать наказания.