Воинский учет женщин: юрист пояснил, что будет, если не прийти в военкомат

В Минобороны обещают никого не штрафовать до конца 2022 года, однако позже и женщины некоторых специальностей, и их работодатели могут получить штрафы.

В октябре 2021 года Министерство обороны Украины издало приказ №313, обязывающий женщин некоторых специальностей стать на воинский учет с 1 октября 2022 года.

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В Минобороны заявили, что до конца года не будут никого штрафовать, такое наказание смогут применять только с 2023 года. При этом министр обороны Алексей Резников заверил, что женщинам, которые только должны стать на учет, не грозят штрафы за уклонение от учета, так как они еще не военнообязаны.

"Никаким нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные, — подчеркнул Резников. — Женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет и до момента становления на учет они не являются такими".

Однако если женщина обязана стать на учет, но не сделает этого, с 2023 года ее могут оштрафовать, объяснил "Украинской правде" адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак.

"Здесь есть коллизия, что человека не могут штрафовать, если он не военнообязан, но если женщина не становится на учет, то как гражданка она нарушает правила воинского учета", — сказал Новак.

Какие штрафы положены за нарушение правил воинского учета

По словам адвоката, за нарушение правил учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов — от 510 до 850 грн. Также к нарушителям могут применить статью 210-1 Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации". Это влечет штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов – от 1700 до 3400 грн.

Однако если женщина не успела стать на учет, это не могут трактовать как уклонение от призыва, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Юрист пояснил, что в уголовном кодексе сказано об уклонении тех, кто уже стоит на воинском учете.

"Если женщина не стала на воинский учет, то она не военнообязанная, поэтому это не уголовная ответственность" , – отметил Новак.

[ + – ] Постановка на учет вовсе не означает призыв в армию Фото: Генштаб ВСУ

Также, начиная с 2023 года, могут штрафовать работодателей, поэтому юрист советует предприятиям с 1 октября направлять в военкомат работниц определенных специальностей.

"Каждый работодатель должен вести учет военнообязанных и регулярно извещать военкомат о перечне лиц, работающих на предприятии и военнообязанных, о любых изменениях их статуса: образование, дети, брак. Все это работодатель должен фиксировать и извещать военкомат" , – подчеркнул Андрей Новак.

Кто должен был стать на военный учет среди женщин

В указе Минобороны № 313 от 11.10.2021 сказано, что на воинский учет должны были стать с 1 октября женщины таких профессий:

Химия, химические технологии и инженерия, биология;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия;

пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

государственная безопасность;

транспортные технологии;

строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;

авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;

электроника;

журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;

психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;

железнодорожный транспорт;

Пожарная безопасность.

Напомним, в середине июля в Генштабе ВСУ пообещали, что женщин будут брать на военный учет только по их согласию. При этом мероприятия по включению женщин в воинский учет должны начаться не ранее чем через месяц после завершения особого периода в Украине.

4 июля Фокус писал, что с 1 октября состоявшие на военном учете женщины не смогут покидать Украину. Это произойдет, если военное положение продолжат к этому времени.