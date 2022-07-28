Військовий облік жінок: юрист пояснив, що буде, якщо не прийти у військкомат

У Міноборони обіцяють нікого не штрафувати до кінця 2022 року, проте пізніше й жінки деяких спеціальностей і їхні роботодавці можуть отримати штрафи.

У жовтні 2021 року Міністерство оборони України видало наказ №313, який зобов'язує жінок деяких спеціальностей стати на військовий облік із 1 жовтня 2022 року.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

У Міноборони заявили, що до кінця року не будуть нікого штрафувати, таке покарання зможуть застосовувати лише з 2023 року. При цьому міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що жінкам, які тільки мають стати на облік, не загрожують штрафи за ухилення від обліку, оскільки вони ще не військовозобов'язані.

"Жодним нормативно-правовим актом не передбачені штрафи для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані, — наголосив Резніков. — Жінки стають військовозобов'язаними лише після того, як стають на військовий облік, і до моменту становлення на облік вони не є такими".

Однак, якщо жінка зобов'язана стати на облік, але не зробить цього, з 2023 року її можуть оштрафувати, пояснив адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак.

"Тут є колізія, що людину не можуть штрафувати, якщо вона не військовозобов'язана, але якщо жінка не стає на облік, то як громадянка вона порушує правила військового обліку", — сказав Новак.

Які штрафи покладено за порушення правил військового обліку

За словами адвоката, за порушення правил обліку передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів — від 510 до 850 грн. Також до порушників можуть застосувати статтю 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення — "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Це тягне за собою штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів — від 1700 до 3400 грн.

Однак, якщо жінка не встигла стати на облік, це не можуть трактувати як ухилення від призову, за яке передбачена кримінальна відповідальність. Юрист пояснив, що в кримінальному кодексі йдеться про ухилення тих, хто вже стоїть на військовому обліку.

"Якщо жінка не стала на військовий облік, то вона не військовозобов'язана, тому це не кримінальна відповідальність", — зазначив Новак.

[ + – ] Постановка на облік зовсім не означає призов у армію Фото: Генштаб ВСУ

Також, починаючи з 2023 року, можуть штрафувати роботодавців, тож юрист радить підприємствам із 1 жовтня направляти у військкомат робітниць певних спеціальностей.

"Кожен роботодавець повинен вести облік військовозобов'язаних і регулярно сповіщати військкомат про перелік осіб, які працюють на підприємстві та військовозобов'язаних, про будь-які зміни їхнього статусу: освіту, дітей, шлюб. Усе це роботодавець повинен фіксувати й сповіщати про це військкомат", — наголосив Андрій Новак.

Хто мав стати на військовий облік серед жінок

В указі Міноборони № 313 від 11.10.2021 сказано, що на військовий облік мають стати з 1 жовтня жінки таких професій:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи й технології, комп'ютерна інженерія;

харчові технології, розробка виробництва та переробки продукції тваринництва;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

державна безпека;

транспортні технології;

будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій;

авіаційний транспорт; авіаційна та ракетно-космічна техніка;

електроніка;

журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;

психологія, соціологія, політологія, соціальна робота; соціальне забезпечення;

залізничний транспорт;

пожежна безпека.

Нагадаємо, в середині липня в Генштабі ЗСУ пообіцяли, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою. При цьому заходи щодо включення жінок до військового обліку мають розпочатися не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в Україні.

4 липня Фокус писав, що з 1 жовтня жінки, які перебували на військовому обліку, не зможуть залишати Україну. Це станеться, якщо воєнний стан продовжать до цього часу.