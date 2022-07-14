За власним бажанням: Генштаб змінив правила постанови на військовий облік жінкам

Зараз немає потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Проте залишається потреба у жінках-фахівчинях у медицині, радіотехніці та харчових технологіях.

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів щодо включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в Україні (період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію, — ред). Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

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У відомстві заявили, що наразі немає потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Проте зазначили, що залишається потреба у жінках-фахівчинях у медицині, радіотехніці та харчових технологіях.

Також повідомляється, що під час загальної мобілізації через вторгнення Росії призвано лише 1% жінок від загальної кількості. Більшість із них призначено на посаду медперсоналу, підрозділів зв'язку, бухгалтерів та кухарів.

"Зважаючи на це, Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних лише за їх згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів щодо включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі", — сказано у заяві.

Хто мав стати на військовий облік серед жінок

В указі Міноборони № 313 від 11.10.2021 сказано, що на військовий облік мали стати з 1 жовтня жінки таких професій:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія;

харчові технології, розробка виробництва та перероблювання продукції тваринництва;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

державна безпека;

транспортні технології;

будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій;

авіаційний транспорт; авіаційна та ракетно-космічна техніка;

електроніка;

журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;

психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;

залізничний транспорт;

пожежна безпека.

Нагадаємо, 4 липня Фокус писав, що з 1 жовтня жінки, які перебували на військовому обліку, не зможуть залишати Україну. Це станеться, якщо воєнний стан продовжать до цього часу.

Ексрадник глави МВС Віктор Андрусів уточнив, що жінки, які стоять на військовому обліку, зможуть виїжджати за кордон лише за спецдозволами, таке правило діє для чоловіків.

Зі свого боку, заступник голови Міноборони Ганна Маляр розповіла, що мобілізувати жінок зараз не планують.