"Мобілізація жінок — це фейк": Маляр прокоментувала чутку про призов жінок
За словами заступниці міністра оборони, в Україні зараз немає потреби у примусовій мобілізації жінок. Поширену в медіа інформацію вона назвала фейком.
У Збройних силах України сьогодні немає потреби у примусовій мобілізації жінок. Про це у Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Станом на зараз ЗСУ не потребує примусової мобілізації жінок", — зокрема, сказала вона.
За словами заступниці міністра, інформація, що поширилася в ЗМІ, про це не відповідає дійсності.
"У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили у нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни", — прокоментувала Маляр.
Чиновниця нагадала, що з 24 лютого в Україні не було жодного випадку примусової мобілізації жінки. Як, власне, не було й до цього, наголосила вона.
Також Маляр зазначила, що жодних обмежень на виїзд закордон для жінок через мобілізацію не було і станом на сьогодні не планується.
Раніше повідомлялося, що деяким жінкам можуть заборонити виїжджати за кордон із 1 жовтня. Так, згідно з указами, жінки, які перебувають на військовому обліку, не зможуть залишати Україну до його закінчення.
Зазначимо, що 29 червня в РНБО спростували чутки про призов жінок на війну.