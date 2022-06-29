Мобілізація в Україні: у РНБО спростували чутки про призив жінок на війну

У відомстві зазначили, що всі жінки військовослужбовці проходять службу у ЗСУ та інших формуваннях лише на добровільних засадах та за контрактом.

У зв'язку із широкомасштабним військовим вторгненням Російської Федерації в Україні проводиться мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Проте останнім часом у суспільстві почали поширюватися чутки про те, що на війну закликатимуть жінок. У зв'язку з цим Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував матеріал, у якому спростували найпоширеніші фейки з мобілізації жінок в Україні.

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Фейк №1:

Жінок від 18 до 60 років забиратимуться в армію, а потім на війну!

Достовірно:

Жінок братимуть на військовий облік із 1 жовтня 2022 року. Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває в запасі Збройних Сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Однак, це стосується жінок певних професій, перелік яких зазначений у Наказі Міністерства оборони України №313 від 11.10.2021 року.

Серед зазначених професій є біологи, фахівці телекомунікацій, IT-фахівці, медики, кухарі, психологи, соціальні працівники та інші.

Фейк №2:

Жінок, які мають дітей, теж заберуть до армії, а дітей віддадуть родичам.

Достовірно:

Жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію.

Фейк №3:

Розмови в дусі: "Я сам бачив, що жінки служать! Що ви таке розповідаєте…"

Достовірно:

Взяття на військовий облік — це не мобілізація. Усі жінки які служать у ЗСУ чи інших формуваннях роблять це добровільно та (або) за контрактом.

Фейк №4:

Жінок, які не бажають добровільно служити у ЗСУ чи інших формуваннях, теж можуть призвати до армії.

Достовірно:

Під час дії воєнного стану жінок можуть приймати на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом та у добровільному порядку.

Нагадаємо, у зв'язку з військовою агресією Росії в Україні у травні продовжили воєнний стан одразу на 3 місяці. Це рішення було аргументовано тим, що українським озброєним знадобиться більше часу для контрнаступу, ніж для оборони.

Як повідомив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони Олександр Завітневич після 23 серпня в Україні, ймовірно, продовжать дію воєнного стану. За його словами, воєнний стан скасують лише після воєнної перемоги та звільнення окупованих територій.