Воєнний стан продовжать: у Раді розповіли, як відбувається мобілізація в Україні

За словами нардепа Олександра Завітневича, зараз в Україні проходить друга хвиля мобілізації, проте продовжувати її поки що не планують.

В Україні, ймовірно, продовжать дію воєнного стану, термін якого закінчиться 23 серпня. Це пов'язано з тим, що гаряча фаза війни з Росією продовжитися і восени. Про це розповів народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".

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"У нас воєнний стан до 23 серпня. Чи закінчиться він 23 серпня? З великою ймовірністю ні. Щоб він закінчився, потрібно перемогти в цій війні. Не просто закінчити її, як хтось каже, а перемогти військовою перемогою — звільнити всі наші території", — сказав він.

За його словами, багато залежить від озброєння, яке Україна отримає від західних партнерів, але найімовірніше гаряча фаза війни продовжиться восени.

Мобілізація в Україні

Завітневич розповів, що зараз в Україні друга хвиля мобілізації, проте продовжувати її поки що не планують. Кількість військових у ЗСУ збільшилася в рази, також нині якісніший підхід до набору бійців. За його словами, якщо у перші дні вторгнення переважала кількість, то зараз беруть в армію професійних і мотивованих людей, щоб у них було бажання служити та захищати державу.

Виїзд чоловіків за кордон

Олександр Завітневич вважає, що дозволяти виїжджати всім чоловікам під час воєнного стану неправильно через непередбачувану ситуацію на фронті. Однак, на його думку, є деякі категорії громадян, які ефективніше працюватимуть в Україні чи закордоном, допомагаючи сім'ї та державі.

"Ми з військовими постійно обговорюємо це та вдосконалюємо, вносимо зміни до відповідного законодавства", — сказав він.

Нагадаємо, 22 червня у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, у якому передбачено звільнення від мобілізації частини українців. Нардепи хочуть унеможливити випадки, коли на війну призивають людей, сім'ї яких загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

Фокус розбирався, у яких випадках "білий" квиток не звільняє від мобілізації в Україні під час воєнного стану.