У яких випадках "білий" квиток не звільняє від мобілізації в Україні

Після проходження військово-лікарської комісії лікарі можуть надати одну з трьох категорій "білого" квитка, і лише одна з них звільняє від мобілізації.

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Після отримання повістки до територіального центру комплектації (ТЦК), військовозобов'язаний починає проходити медичне обстеження. Під час його проходження військово-лікарська комісія може встановити три види "білого" квитка. Фокус у статті розібрався "Відстрочка, бронювання та "білий" квиток. Все, що потрібно знати про мобілізацію в Україні", який із них повністю звільняє від мобілізації.

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За підсумками проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаному можуть надати один із трьох видів "білих" квитків:

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби за виключенням із військового обліку.

Лише третій повністю звільняє від мобілізації та служби в армії. Перші дві категорії дозволяють призивати, але з деякими обмеженнями. Наприклад, бійця не візьмуть у десантно-штурмові війська, морпіхи та плавсклад. Однак він може проходити службу в тилу — у навчальних закладах, військових комісаріатах тощо.

Докладніший аналіз про мобілізацію в Україні читайте за посиланням.