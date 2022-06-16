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Военный Фокус Российско-украинская война

В каких случаях "белый" билет не освобождает от мобилизации в Украине

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что дает белый билет
"Белый" билет в Украине не всегда гарантирует освобождение от мобилизации

По прохождению военно-врачебной комиссии врачи могут присвоить одну из трех категорий "белого" билета, и только одна из них освобождает от мобилизации.

После получения повестки в территориальный центр комплектации (ТЦК), военнообязанный начинает проходить медицинское обследование. При его прохождении военно-врачебная комиссия может установить три вида "белого" билета. Фокус в статье разобрался "Отсрочка, бронирование и "белый" билет. Все, что нужно знать о мобилизации в Украине", какой из них полностью освобождает от мобилизации.

По итогам прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанному могут присвоить один из трех видов "белых" билетов:

  • ограниченно годен к военной службе
  • непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время
  • непригоден к военной службе с исключением из военного учета

Только третий полностью освобождает от мобилизации и службы в армии. Первые же две категории позволяют призывать, но с некоторыми ограничениями. Например, бойца не возьмут в десантно-штурмовые войска, морпехи и плавсостав. Однако он может проходить службу в тылу — в учебных заведениях, военных комиссариатах и т.д.

Более детальный анализ о мобилизации в Украине читайте по ссылке.