Отсрочка, бронирование и "белый" билет. Все, что нужно знать о мобилизации в Украине

В Украине уже четвертый месяц идет полномасштабная война, все это время в стране проводится всеобщая мобилизация. Фокус нашел ответы на самые частые вопросы о призыве.

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С момента полномасштабного вторжения РФ в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Фокус разбирался, кто подпадает под мобилизацию, как получить отсрочку и что такое бронирование.

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В Украине всеобщая мобилизация, во время которой могут призвать военнообязанного гражданина, продлится как минимум до 23 августа.

Кто подпадает под мобилизацию?

Согласно законодательству Украины, под мобилизацию подпадают все граждане мужского пола возрастом от 18 до 60 лет. Они обязаны явиться в военные части или на сборные пункты территориального центра комплектации и социально поддержки в сроки, указанные в повестках или в срок, определенный командирами военных частей.

[ + – ] Под призыв подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но есть исключения

Мобилизируют ли женщин в Украине?

Замминистр обороны Анна Маляр заявила, что мобилизация в Украине проходит согласно указу президента Зеленского и на данный момент вопрос о мобилизации женщин в стране не стоит. В украинском законодательстве нет пункта, который бы обязывал призывать женщин в армию во время мобилизации. Они могут мобилизоваться только добровольно. Как заявила Маляр, информацию о том, что в Украине мобилизируют женщин запустили в РФ и это очередной фейк.

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Как получить отсрочку во время всеобщей мобилизации?

После получения повестки необходимо явиться в ТЦК (территориальный центр комплектования) для уточнения данных, пройти медкомиссию и получить запись в учетное дело. Согласно 23 статье Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку можно получить при семейных обстоятельствах — человек с инвалидностью на иждивении, отец-одиночка или отец с тремя и более детьми.

Однако сообщить о таких обстоятельствах нужно, лично прибыв в ТЦК, поскольку там подобной информации нет. В качестве подтверждения нужно предоставить свидетельство о рождении, удостоверение инвалида или иные документы. Если нет права на отсрочку, призывник направляется на медицинское обследование.

Освобождает ли от мобилизации "белый" билет

Как сообщают адвокаты "Юридической сотни", во время военного положения действуют три типа "белых" билетов:

ограниченно годен к военной службе

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время

непригоден к военной службе с исключением из военного учета

Степень пригодности определяет военно-врачебная комиссия. Первые две категории могут быть призваны в армию во время мобилизации, но эти люди будут нести службу в тылу. И только третья категория полностью освобождает от мобилизации.

[ + – ] После прохождения медкомиссии можно получить "белый" билет

Согласно нормативным положениям, граждане, ограниченно пригодные к военной службе не могут быть призваны в десантно-штурмовые войска, морскую пехоту, не могут служить в плавсоставе и на спецсооружениях. Но могут проходить службу в частях обеспечения, военных комиссариатах, учебных заведениях, организациях и учреждениях.

Что такое бронирование во время мобилизации?

Закон о мобилизации предусматривает отдельные категории лиц, которых не будут мобилизировать в течении определенного времени. Оно не может быть дольше, чем 6 месяцев. В эту категорию подпадают официально трудоустроенные лица в:

органах государственной власти и других государственных учреждениях

органах местного самоуправления

предприятиях, учреждениях и организациях, которые выполняют заказ или поставки для Вооруженных сил Украины

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Бронь на период войны. Кто в Украине может получить отсрочку от мобилизации по закону

Для получения оформления бронирования предприятию нужно предоставить в Минэкономики предложения в печатном или электронном виде с объяснением необходимости бронирования. Это предложение должно быть заранее согласовано с Министерством обороны.

После обработки документа в течение одного рабочего дня Минэкономики принимает решение о предоставлении или непредоставлении бронирования. После этого Минэкономики должно отправить копию документа в Минобороны и на предприятие, оформившее запрос.

Отдельно бронирование могут получить водители:

осуществляющие перевозки для нужд ВСУ или других формирований силовых органов

осуществляющие перевозки медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи

работающие на предприятиях железнодорожной дороги

Студентов и преподавателей не мобилизуют

Во время всеобщей мобилизации не призывают на службу соискателей профессионального и высшего образования, аспирантов, докторантов на дневной или дуальной форме образования.

[ + – ] Студенты и преподователи не подпадают под мобилизацию Фото: carapol.ua

То же самое касается и научных и научно-педагогических работников учреждений образования. При условии работы не менее чем на 0,75 ставки.

Законно ли вручать повестки на улицах или общественных местах?

Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, повестки могут вручаться по месту жительства, работы, на блокпостах, на улице или в других общественных местах. Однако вручать их могут только после установления личности человека.

[ + – ] Вручение повесток в магазине на Закарпатье

Если не явиться в ТЦК, то предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимум граждан, то есть от 1700 до 3400 гривен. Полицейские вправе задерживать военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации. Статья 336 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Напомним, 22 мая нардепы продлили военное положение и мобилизацию в Украине на три месяца до 23 августа.

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