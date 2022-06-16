Відстрочка, бронювання та "білий" квиток. Все, що потрібно знати про мобілізацію в Україні

В Україні вже четвертий місяць триває повномасштабна війна, весь цей час у країні проводиться загальна мобілізація. Фокус знайшов відповіді на найчастіші запитання про призов.

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З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація. Фокус розбирався, хто підпадає під мобілізацію, як отримати відстрочку та що таке бронювання.

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В Україні загальна мобілізація, під час якої можуть призвати військовозобов'язаного громадянина, триватиме щонайменше до 23 серпня.

Хто підпадає під мобілізацію?

Відповідно до законодавства України, під мобілізацію підпадають усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Вони зобов'язані з'явитися у військові частини або на збірні пункти територіального центру комплектації та соціальної підтримки у терміни, зазначені у порядку денному або у термін, визначений командирами військових частин.

[ + – ] Під призов підпадають чоловіки віком від 18 до 60 років, але є винятки

Чи мобілізують жінок в Україні?

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що мобілізація в Україні відбувається згідно з указом президента Зеленського і наразі питання про мобілізацію жінок у країні не стоїть. В українському законодавстві немає пункту, який зобов'язував би призивати жінок в армію під час мобілізації. Вони можуть мобілізуватися лише добровільно. Як заявила Маляр, інформацію про те, що в Україні мобілізують жінок, запустили в РФ і це черговий фейк.

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Кого призовуть до армії: у ЗСУ пояснили особливості нової хвилі мобілізації

Як отримати відстрочку під час загальної мобілізації?

Після отримання повістки необхідно з'явитися в ТЦК (територіальний центр комплектування) для уточнення даних, пройти медкомісію та отримати запис до облікової справи. Відповідно до 23 статті Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку можна отримати за сімейних обставин — людина з інвалідністю на утриманні, батько-одинак або батько з трьома та більше дітьми.

Проте повідомити про такі обставини потрібно, особисто прибувши до ТЦК, оскільки там такої інформації немає. Як підтвердження, потрібно надати свідоцтво про народження, посвідчення інваліда чи інші документи. Якщо немає права на відстрочку, призовник спрямовується на медичне обстеження.

Чи звільняє від мобілізації "білий" квиток

Як повідомляють адвокати "Юридичної сотні", під час воєнного стану діють три типи "білих" квитків.

обмежено придатний до військової служби

непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку

Ступінь придатності визначає військово-лікарська комісія. Перші дві категорії можуть бути призвані до армії під час мобілізації, але ці люди нестимуть службу в тилу. І лише третя категорія повністю звільняє від мобілізації.

[ + – ] Після проходження медкомісії можна отримати "білий" квиток

Згідно з нормативними положеннями, громадяни, обмежено придатні до військової служби, не можуть бути призвані в десантно-штурмові війська, морську піхоту та нести службу на спецспорудах. А проходити службу у частинах забезпечення, військових комісаріатах, навчальних закладах, організаціях та установах.

Що таке бронювання під час мобілізації?

Закон про мобілізацію передбачає окремі категорії осіб, яких не мобілізуватимуть протягом певного часу. Він не може бути довшим, ніж 6 місяців. У цю категорію підпадають офіційно працевлаштовані особи:

в органах державної влади та інші державні установи

в органах місцевого самоврядування

на підприємствах, установах та організаціях, що виконують замовлення або постачання для Збройних сил України

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Бронь на період війни. Хто в Україні може отримати відстрочку від мобілізації за законом

Для отримання оформлення бронювання підприємству потрібно надати Мінекономіки пропозиції в друкованому або електронному вигляді з поясненням необхідності бронювання. Ця пропозиція має бути заздалегідь узгоджена з Міністерством оборони.

Після обробки документа протягом одного робочого дня Мінекономіки приймає рішення щодо надання або ненадання бронювання. Після цього Мінекономіки має надіслати копію документа до Міноборони і на підприємство, що оформило запит.

Окремо бронювання можуть отримати водії, які:

здійснюють перевезення для потреб ЗСУ або інших формувань силових органів

здійснюють перевезення медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги

працюють на підприємствах залізниці

Студентів та викладачів не мобілізують

Під час загальної мобілізації не призивають на службу претендентів на професійну та вищу освіту, аспірантів, докторантів на денній або дуальній формі освіти.

[ + – ] Студенти та викладачі не підпадають під мобілізацію Фото: carapol.ua

Те саме стосується і наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти. За умови роботи не менш як на 0,75 ставки.

Чи законно вручати повістки на вулицях чи громадських місцях?

Як повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ, повістки можуть вручатися за місцем проживання, роботи, на блокпостах, на вулиці або в інших громадських місцях. Проте вручати їх можуть лише після встановлення особи.

[ + – ] Вручення повісток у магазині на Закарпатті

Якщо не з'явитися до ТЦК, то передбачено штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімум громадян, тобто від 1700 до 3400 гривень. Поліцейські мають право затримувати військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Стаття 336 КК України передбачає покарання як позбавлення волі від 3 до 5 років.

Нагадаємо, 22 травня нардепи продовжили воєнний стан та мобілізацію в Україні на три місяці до 23 серпня.

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