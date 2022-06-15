Відстрочка від призову до лав ЗСУ діє 6 місяців: кого це стосується

Державні та приватні компанії можуть забронювати тих, хто принесе більше користі в тилу. І тому є спеціальна процедура, затверджена КМУ.

Компанії можуть запросити броню від мобілізації своїх важливих працівників. Рішення часто ухвалюють суб'єктивно, в ручному режимі. Про це Фокус розповіла радниця TOTUM LF, адвокатка, к.ю.н. Яна Михайлюк у колонці "Бронь на період війни. Хто в Україні може отримати відстрочку від мобілізації за законом".

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"Наразі часто в ручному режимі ухвалюють рішення про категорії працівників, яких можна бронювати. За загальним правилом, вирішення питання про бронювання приймають на підставі реальної стратегічної необхідності діяльності підприємства та безпосередньої функції працівника на цьому підприємстві. Так, часто ситуацію оцінюють суб'єктивно", — сказала Яна Михайлюк.

За її словами, часто немає однозначної відповіді, у яких випадках рішення буде позитивним.

За її даними, найчастіше бронюють тих, хто бере участь у посівній, і водіїв.

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"Але є військовозобов'язані, яких не вийде забронювати, — каже Михайлюк, — це представники дефіцитних військово-облікових спеціальностей, їхній перелік Міноборони зафіксував у листі від 11.03.2022 р. № 220/1469. Це значна частина ракетних спеціальностей, а також танкові спеціальності, спеціальності бойових машин і бронетранспортерів, частина інженерних і радіотехнічних спеціальностей. Усього 99 спеціальностей рядового, сержантського та старшинського складу й офіцерського складу".

"Тому перед поданням пропозицій щодо бронювання варто перевіряти належність працівника до спеціальностей зі списку", — рекомендує юристка.

Вона уточнила: бронюванню не підлягають військовозобов'язані, які мають відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації, а також призовники й особи, які не перебувають на військовому обліку.

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Бронь на період війни. Хто в Україні може отримати відстрочку від мобілізації за законом

Докладно про те, як оформити броню для співробітників, читайте в матеріалі Фокусу.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як чоловіки з України нелегально опиняються в Європейському Союзі.