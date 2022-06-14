Втеча з України. Як чоловіки нелегально опиняються у Європейському Союзі

Незважаючи на заборони, в Україні процвітає нелегальний бізнес, який допомагає чоловікам перебратися у Європейський Союз. Як працюють схеми з виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану та скільки коштують такі "послуги"?

25 лютого, одразу після вторгнення Російської Федерації Прикордонна служба України опублікувала повідомлення про заборону виїзду військовозобов'язаним українцям від 18 до 60 років протягом усього воєнного стану.

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Через три місяці війни, 30 травня радник голови МВС Віктор Андрусів припустив, що легальний виїзд за кордон для чоловіків під час воєнного стану таки можливий.

"Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс. У будь-якому разі тотальна заборона шкодить нам ще більше", — каже радник.

Влада України поки що не відреагувала на пропозицію Андрусіва відкрити кордони для чоловічого населення країни, нехай і за грошовий внесок. Володимир Зеленський петицію з проханням про дозвіл виїзду розкритикував, проте на сайті президента щодня публікуються нові звернення українців із закликами відкрити кордони для чоловіків.

Регулярно з'являються новини про безуспішні спроби українців перетнути кордон. Якщо спершу після початку повномасштабної війни втеча з України була швидше самостійною ініціативою, розрахованою на неуважність прикордонників (саме так у березні син та онук Софії Ротару намагалися потрапити до Молдови на човні), то зараз незаконна процедура набула "врегульованого" вигляду.

На цьому будується великий нелегальний бізнес, коли за різні розміри оплати чоловіків призовного віку намагаються переправити через кордон України.

Фокус розібрався, як працює нелегальна схема з вивезення чоловіків за кордон під час воєнного стану та скільки коштує ця "послуга".

Нелегальні схеми виїзду чоловіків з України: все вирішують у телеграмі

Як це було з внутрішніми транспортними перевезеннями і продажем масок на початку коронавірусної пандемії, сформувалися спеціальні "агентства", які, як заявляється, допомагають чоловікам виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації.

Пошук клієнтів іде через таргетовану рекламу в інстаграмі. У ролику, який прив'язаний до іноземного облікового запису та транслюється в інстаграм-сторіс, як ілюстрація — президент Володимир Зеленський і міністр оборони Олексій Резніков на тлі лазурних пляжів.

Яскраві підписи кажуть: "Виїхати за кордон — Легко", "Схвалено адміністрацією", "Покинь країну без зайвих питань".

Посилання, прикріплене до рекламного відео, переводить на закритий телеграм-канал із логотипом Прикордонної служби України.

Після того, як заявка на вступ до каналу приймається адміністраторами (на момент написання матеріалу кількість підписників налічувала 25 тисяч), потенційного замовника знайомлять з "асортиментом" варіантів виїзду за кордон.

Як виїхати з України: три основні варіанти

Варіант перший — "Білий квиток"

Чи можна виїхати за кордон із білим квитком? Організатори "схем" у телеграмі стверджують, що так. Пропонується: встановлення на тимчасовий облік у військкоматі й укладання військово-лікувальної комісії про непридатність до військової служби заднім числом. Також передбачається виключення з реєстру військовозобов'язаних. У "меню" є кілька захворювань, а "діагноз" виноситься індивідуально під історію хвороб клієнта. Уся інформація вноситься до бази військовозобов'язаних, а також до медичної бази Хелсі.

Ціна: 1 400 доларів, 800 із них — авансом, залишок — за умов вдалого перетину кордону.

Варіант два: волонтер під час перевезення гуманітарного вантажу

Після додавання до бази "Шлях" для перетину кордону, чоловіка додають до бази водіїв.

У разі вибору такого варіанту адміністратори вказують на два нюанси. Перший — необхідно повернутися до України протягом року. Другий — лише кордон із Польщею є гарантованим переходом на територію ЄС, у зв'язку з тим, що всі гуманітарні вантажі переміщуються лише за напрямком Львів-Польща.

Ціна: 2 000 доларів. Аванс — 1 000.

Варіант третій: оформлення навчання у Польщі

Виїзд з України на навчання у Польщі — ще один варіант, який пропонують "намалювати" у телеграмі. Працівники агенції створюють документ про навчання в університеті Польщі. У комплекті йде офіційне запрошення з польської сторони на навчання, студентський квиток, нотаріально засвідчені переклади документів з офіційним внесенням до нотаріальної бази.

На додаток — відтермінування від військкомату як студента, який проходить навчання за кордоном.

Як заявляють організатори, цей варіант для виїзду за кордон є гарантованим. В описі послуги не зазначена вікова категорія, але замовники віком від 40 років мають бути готові до додаткових перевірок на кордоні.

Ціна: 2 400 доларів. Аванс — 1 400.

Фейки, якими заманюють клієнтів

Хоч би які сумнівні гарантії не давали потенційним клієнтам, не варто обманюватися в намірах спекулянтів.

Регулярно у телеграмі зустрічається маніпулятивна інформація, спрямована на посилення паніки. Наприклад, в одному з дописів наводиться вигадана "відповідь" Володимира Зеленського на петицію з проханням дозволити виїзд з України:

"Я не до кінця розумію, до кого ця петиція — до мене чи, може, до батьків тих воїнів, які віддали своє життя за Україну? Коли сьогодні від 50 до 100 українців гинуть на сході нашої держави. Ми плануємо посилити умови виїзду та всім, хто підписав цю петицію, скажу, до Нового року ви не поїдете з України", — видають повний фейк адміністратори.

Останнє речення у своїй промові Володимир Зеленський не вимовляв, але організатори нелегального бізнесу, спотворивши слова президента, "натякають", що настав час купувати "квиток" на виїзд з України.

Ще один із варіантів маніпуляції — фальсифікація повідомлень від Генштабу України.

"На жаль, на сьогодні, надто мало чоловіків з активною громадянською позицією. Тому було ухвалено рішення проводити рейди для виявлення придатних до оборони держави чоловіків у громадських місцях. Це не суперечить закону і працює на благо нашої країни", — наводиться вигадане звернення Генерального штабу.

Наступним реченням після "звернення" йде заклик: "Щоб уникнути мобілізації — пишіть нам".

Українці в Польщі: з'явилися дорослі "студенти" та "волонтери"

Тим часом кількість українських чоловіків у Європейському Союзі стрімко зростає.

"Я відлітав за тиждень до вторгнення, а тепер осів у Кракові. Зараз живу у студентському гуртожитку, де українці можуть дешево зняти кімнату на пару з кимось. Цікавий факт, що біля університетського кампусу, та й у самому гуртожитку, стає дедалі більше українських чоловіків не зовсім студентського віку, швидше за все, вони використовують "студентські довідки", щоб виїхати з країни", — розповідає Андрій.

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За словами Андрія, серед його знайомих є люди, які виїжджали за допомогою довідок про волонтерство. Серед чоловіків, які виїхали за межі України, така довідка вважається найзручнішою, бо будь-якої миті можна повернутися назад.

"Захотів у відпустку — будь ласка, "я волонтер". Це дозволяє виїжджати з України, хоч і не на тривалий час", — пояснює чоловік.

Проте, прикордонники обізнані про способи нелегального перетину кордону, яким користуються українці. За словами Єлизавети, українки, яка також тимчасово мешкає у Польщі, перевірка довідок на кордоні може тривати майже годину на одного пасажира. Дівчина розповідає, як виїжджала з України в одному потязі разом із чоловіками.

"У моєму потязі "Київ — Пшемишль" на кожен вагон був, як мінімум, один пасажир чоловічої статі. До таких прикордонна служба ставиться з особливою увагою. Чоловік, який їхав у вагоні зі мною, надав довідку про серцеве захворювання, яке було видано буквально за кілька днів до виїзду. На що отримав логічне питання від прикордонників: "Чому діагноз було поставлено тільки зараз?". З боку перевірка такого пасажира виглядає дуже ретельною. Але через сорок хвилин питань, чоловік таки отримав довгоочікувану печатку в закордонному паспорті", — розповідає дівчина.

Єлизавета також зазначає — українців у Польщі побільшало.

"Зараз там раз у раз зустрічаються українські чоловіки — водії таксі, офіціанти, бармени та просто перехожі. Деякі з них, навіть не дочекавшись питання, як їм вдалося виїхати, розповідають самі — виїжджали до війни, а тепер застрягли в Польщі. Навряд чи хтось щиро зізнається, що купив "щасливий квиток" за бугор".

[ + – ] Проте, прикордонники обізнані про способи нелегального перетину кордону, яким користуються українці Фото: gpk.gov.by

Як перевіряють українських чоловіків у ЄС

У міграційних центрах Європейського Союзу добре знають заборону українцям виїжджати з країни. Тому чоловіки заздалегідь вигадують правдоподібну "історію хвороби". Про це Фокусу розповіла українка Вікторія, яка проживає у Швеції.

"Для того, щоб офіційно працювати, отримувати зарплату, фінансову допомогу та винаймати квартиру в Європі протягом 90 днів після прибуття в ЄС, потрібно з'явитися до міграційного центру. Якщо цього не зробиш — Євросоюз може запровадити певні санкції. Це дуже важливий момент, тому, якщо чоловік з України йде в міграційний центр, то має бути заздалегідь продумана причина з якої він опинився в Європі, тому що питання ставлять дуже прискіпливо. Аж до: "Що у вас із зубами?" та "Коли востаннє займалися сексом", — розповідає дівчина.

За словами Вікторії, із суттєвими проблемами зіткнулися українці, які першими виїхали після повномасштабного вторгнення.

"На самому початку, коли спеціальні "контори" щодо перетину кордону ще не відкрилися, вартість нелегального виїзду становила від 5 тисяч доларів до 8 тисяч євро. При цьому ніхто не давав гарантію, що перетин виявиться успішним, а печатку в паспорті поставлять. А якщо в паспорті не буде печатки, то в міграційних агентів виникнуть питання, які можуть загрожувати депортацією", — розповідає українка.

Кордони все одно відкриють?

Фокус поспілкувався з ініціатором дозволу на виїзд українським чоловікам за кордон, радником міністра МВС Віктором Андрусівим.

"Це потрібно буде зробити. Зараз виїзд для чоловіків з України неможливий, у нас війна в країні, але економічна ситуація погіршується, тому це швидше питання часу. Президент має рацію у своїй критиці петиції з приводу дозволу виїзду. Тут не йдеться про відкриття кордонів для всіх чоловіків. Ми повинні виходити з причин. Якщо, наприклад, чоловік прийде у військкомат і там розповість про причини свого виїзду, йому поставлять відмітку, що найближчим часом немає потреби в його призову, то йому можна дати візу, наприклад, на місяць, щоб він зробив усі свої справи та повернувся", — розповідає Андрусів.

Радник пояснює, чим місячна віза зможе допомогти українській економіці.

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"Є ситуації, коли чоловікам-підприємцям потрібно в Європі виконати короткострокові завдання. Наприклад, у нас зараз через відсутність постачання електроніки, не буде техніки, яку купують українці. Потрібно замовляти в Європі. Підприємцям, які займаються таким напрямком, потрібно виїхати в Європу та вирішити всі проблеми з постачанням. Або, наприклад, директор фірми до війни не встиг підписати договір на постачання нашої продукції до Німеччини. Зараз він не може підписати договір, тому що не може виїхати. Питання не в забороні, а у врегулюванні виїзду", — продовжує радник міністра.

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Часті та, можливо, не завжди виправдані поїздки чиновників за кордон викликають дискусії в українському суспільстві.

"Процес перебування чиновників за кордоном контролюється, у них є певний тимчасовий період, дозвіл. Якщо чиновник перебуває довше за цей період або використовує відрядження у своїх якихось цілях, це вже зловживання повноваженнями", — пояснює радник міністра.

Андрусів розмірковує: якщо запроваджують подібну заборону, закономірно з'являється і можливість вирішити питання через корупційні схеми. Але й ті, хто займається організацією нелегального перетину кордону, та чоловіки, які виїжджають з України на підроблені запрошення та довідки, нестимуть відповідальність згідно із законодавством.

Так воно й трапляється. Щотижня з'являються новини про чергові затримання організаторів незаконного вивезення українців. З нещодавнього — затриманий у Львові киянин, який організував незаконний перетин кордону України для громадян призовного віку. За свої послуги зловмисник просив від 3 000 до 5 000 доларів США, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.