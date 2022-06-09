Буде дорожчим. Коли пригальмує ріст цін і до чого тут бензин

Цінники на товарах мають все жахливіший вигляд, зростання цін підживлює війна, руйнуючи заводи та транспортні шляхи. Фокус з'ясував, де межа інфляції та яка роль палива у стрімкому зростанні цін на продукти та послуги.

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Інфляція пришвидшується. В червневому макроекономічному та монетарному огляді Нацбанк повідомив: у травні споживча інфляція досягла 17% (рік до року), тоді як у квітні — 16,4%.

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Основні фактори, які "підганяють" ціни, — порушення логістики, зруйновані виробництва та об'єкти інфраструктури, окупація Росією українських територій. Щоб приборкати зростання цін, Нацбанк підвищив облікову ставку одразу у 2,5 раза — з 10% до 25%.

"Чи змінить монетарна політика НБУ ситуацію? Я думаю, зараз на інфляцію впливають Збройні сили України, а політика Нацбанку — не дуже", — говорить в коментарі Фокусу Дмитро Боярчук, виконавчий директор аналітичного центру CASE Україна.

Війна підвищує ціни: яким став внесок бойових дій в інфляцію

Військова агресія Російської Федерації проти України залишається ключовим фактором, який впливає на ціни, що зростають. Бойові дії змушують підприємства скорочувати чи зупиняти виробництво. А через це виникають локальні чи тимчасові дефіцити — наприклад, як із паливом чи сіллю, збільшуються витрати бізнесу, на окупованих територіях відбувається шокове зростання цін.

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Старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай наголошує, що війна розірвала багато логістичних та виробничих ланцюжків, створила складності для бізнесу, зокрема, потребу в релокації та зміні географії попиту. Це все підприємці закладають у ціни.

З іншого боку, українці бачать, як зростають ціни, це формує інфляційні очікування: готовність до того, що тенденція триватиме.

"Це також працює на стороні бізнесу, який прагне швидше спрямовувати в роботу оборотні кошти, щоб не втрачати на інфляції. А прискорення обороту грошової маси, своєю чергою, стимулює інфляцію", — сказав Фокусу Юрій Гайдай.

Експерт звертає увагу на ще один фактор на стороні попиту: "В нас зараз дуже великі виплати військовослужбовцям. Добре, що держава розуміє таку необхідність і пріоритетно виплачує це грошове забезпечення нашим захисникам. Це великі обсяги — у травні на це пішло 51,5 млрд грн. Поки ці гроші здебільшого не витрачаються на споживання, тому що у військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, немає на це часу та можливостей. Але це також додає гривневий навіс на банківських рахунках, який може вилитися в інфляцію".

Дорогі кілометри. Ціна палива — в кожному товарі

Зростання цін на бензин суттєво впливає на підвищення рівня інфляції в Україні. За даними Нацбанку, паливо внесло найбільшу частку в підвищення індексу споживчих цін (ІСЦ), на другому місці — харчові продукти.

[ + – ] Що впливає на індекс споживчих цін Фото: НБУ

Дмитро Боярчук пояснює, що в індексі споживчих цін вартість транспортування становить 10%.

"Але роль палива — більша. Воно входить у собівартість інших продуктів практично всюди. Може, не настільки масштабно і настільки прямо. Плюс потрібно додати вартість опалення. Зараз це не актуально, але вже в жовтні-листопаді всі згадають, що в нас ще є вартість опалення. А газ та нафтопродукти пов'язані. Тому можна сказати, що це займає 2/3 або навіть 3/4 у наших витратах", — зазначив Боярчук.

Юрій Гайдай констатує, що подорожчання палива впливає на всю логістику у країні.

Основний фактор подорожчання палива в Україні — його дефіцит, вважають у Нацбанку. А основні причини дефіциту — розбомблена паливна інфраструктура та нафтопереробні заводи, а ще заблоковані порти, через що доводиться везти в країну паливо автомобільним та залізничним транспортом, що дорожче.

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У Нацбанку наголошують, що 17 травня уряд відмовився від держрегулювання цін на пальне, щоб оператори ринку могли наситити український ринок нафтопродуктів. Але через високі ціни на нафту на світових ринках стабілізація цін на пальне очікується на високому рівні. Навіть якщо врахувати, що бензин в Україні не буде дешевшим за 50 грн/літр, залишається головне питання — чи буде задоволений попит на ринку, чи трейдери не зможуть ввезти достатній для країни обсяг різних типів нафтопродуктів.

"В Україні сьогодні складнощі з постачанням енергоносіїв. Все впирається насамперед у логістику, в обмежені можливості зберігання паливно-мастильних матеріалів. Це проблема не тільки для цивільного, а й військового сектору", — пояснює Фокусу Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних. досліджень та політичних консультацій.

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Ігор Бураковський наголошує: загалом у світі сьогодні відбувається велика реструктуризація енергетичних ринків — зокрема через війну Росії проти України та санкції, які зараз вводять проти Росії як країни-агресора. Це стимулює ціни на нафту і газ, які, зі свого боку, впливають на інфляцію і в Україні, і в інших країнах. Наприклад, у Німеччині у травні індекс споживчих цін досяг рівня 8,7% (у річному обчисленні), що є рекордом для цієї європейської країни, і основний внесок у такому зростанні цін належить енергоносіям.

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І з боку пропозиції, і з боку попиту є фактори, що знижують ціни, зазначають у Нацбанку.

"Через надлишок аграрної сировини та обмеженої експортної спроможності відчувається знижувальний тиск на ціни низки харчових продуктів, таких як борошно, хліб, рослинна олія, м'ясні та молочні вироби, яйця", — йдеться в макроекономічному огляді НБУ.

Крім того, інфляцію зараз стримує запроваджена Кабміном заборона на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та шість місяців після.

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Влітку на рівень цін традиційно впливає зростання пропозиції з боку агровиробників — ціни на томати, огірки, перець, капусту, фрукти знижуються, що також впливає на загальний рівень індексу споживчих цін.

"Все ж якась економічна активність відновлюється, держава якось намагається допомогти бізнесу. Є імпорт певних товарів. Ми можемо сподіватися, що певною мірою контрінфляційно спрацює традиційна сезонна пропозиція товарів — йдеться про різні овочі", — вважає Ігор Бураковський. Втім, поки паливний дефіцит не врегульований, а внутрішнє виробництво товарів перебуває під сильним впливом війни, говорити про швидке уповільнення зростання цін зарано.