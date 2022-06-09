Будет дороже. Когда притормозят растущие цены и при чем здесь бензин

Ценники на товарах выглядят все более устрашающе, рост цен подпитывает война, разрушая заводы и транспортные пути. Фокус выяснил, где предел инфляции и какова роль топлива в стремительном росте цен на продукты и услуги.

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Инфляция ускоряется. В июньском макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанк сообщил: в мае потребительская инфляция достигла 17% (год к году), тогда как в апреле — 16,4%.

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Основные факторы, которые "подгоняют" цены, — нарушение логистики, разрушенные производства и объекты инфраструктуры, оккупация Россией украинских территорий. Чтобы обуздать рост цен, Нацбанк повысил учетную ставку сразу в 2,5 раза — с 10% до 25%.

"Изменит ли монетарная политика НБУ ситуацию? Я думаю, сейчас на инфляцию влияют Вооруженные силы Украины, а политика Нацбанка — не очень", — говорит в комментарии Фокусу Дмитрий Боярчук, исполнительный директор аналитического центра CASE Украина.

Война повышает цены: каким стал вклад боевых действий в инфляцию

Военная агрессия Российской Федерации против Украины остается ключевым фактором, который влияет на растущие цены. Боевые действия заставляют предприятия сокращать или останавливать производство. А из-за этого возникают локальные или временные дефициты — например, как с топливом или солью, увеличиваются расходы бизнеса, на оккупированных территориях происходит шоковый рост цен.

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Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай подчеркивает, что война разорвала многие логистические и производственные цепочки, создала сложности для бизнеса, в частности, потребность в релокации и изменении географии спроса. Это все предприниматели закладывают в цены.

С другой стороны, украинцы видят, как растут цены, это формирует инфляционные ожидания: готовность к тому, что эта тенденция продолжится.

"Это также работает на стороне бизнеса, который стремится быстрее направлять в работу оборотные средства, чтобы не терять на инфляции. А ускорение оборота денежной массы в свою очередь подстегивает инфляцию", — сказал Фокусу Юрий Гайдай.

Эксперт обращает внимание на еще один фактор на стороне спроса: "У нас сейчас очень большие выплаты военнослужащим. Хорошо, что государство понимает такую ​​необходимость и приоритетно выплачивает это денежное обеспечение нашим защитникам. Это большие объемы — в мае на это ушло 51,5 млрд. грн. Пока эти деньги в большинстве своем не тратятся на потребление, потому что у военнослужащих, участвующих в боевых действиях, нет на это времени и возможностей. Но это также добавляет гривневый навес на банковских счетах, который может вылиться в инфляцию".

Дорогие километры. Цена топлива — в каждом товаре

Рост цен на бензин существенно влияет на повышение уровня инфляции в Украине. Согласно данным Нацбанка, топливо внесло наибольшую долю в повышение индекса потребительских цен (ИПЦ), на втором месте — продукты питания.

[ + – ] Что влияет на индекс потребительских цен Фото: НБУ

Дмитрий Боярчук поясняет, что в индексе потребительских цен стоимость транспортировки составляет 10%.

"Но роль топлива — больше. Оно входит в себестоимость остальных продуктов практически всюду. Может, не настолько масштабно и столь прямо. Плюс нужно добавить стоимость отопления. Сейчас это не актуально, но уже октябре-ноябре все вспомнят, что у нас еще есть стоимость отопления. А газ и нефтепродукты связаны. Поэтому можно сказать, что это занимает 2/3 или даже 3/4 в наших затратах", — отметил Боярчук.

Юрий Гайдай констатирует, что подорожание топлива влияет на всю логистику в стране.

Основной фактор подорожания топлива в Украине — его дефицит, считают в Нацбанке. А основные причины дефицита — разбомбленная топливная инфраструктура и нефтеперерабатывающие заводы, а еще — заблокированные порты, из-за чего приходится везти в страну топливо автомобильным и железнодорожным транспортом, что дороже.

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В Нацбанке обращают внимание, что 17 мая правительство отказалось от госрегулирования цен на топливо, чтобы операторы рынка могли насытить украинский рынок нефтепродуктов. Но из-за высоких цен на нефть на мировых рынках стабилизация цен на топливо ожидается на высоком уровне. Даже если учесть, что бензин в Украине не будет дешевле 50 грн/литр, остается главный вопрос — будет ли удовлетворен спрос на рынке, или же трейдеры не смогут ввезти достаточный для страны объем разных типов нефтепродуктов.

"В Украине сегодня сложности с поставкой энергоносителей. Все упирается, прежде всего, в логистику, в ограниченные возможности хранения горюче-смазочных материалов. Это проблема не только для гражданского, но и военного сектора", — поясняет Фокусу Игорь Бураковский, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций.

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Игорь Бураковский подчеркивает: в целом в мире сегодня происходит большая реструктуризация энергетических рынков — в том числе, из-за войны России против Украины и санкций, которые сейчас вводятся против России как страны-агрессора. Это подстегивает цены на нефть и газ, которые, в свою очередь, влияют на инфляцию и в Украине, и в других странах. Например, в Германии в мае индекс потребительских цен достиг уровня 8,7% (в годовом исчислении), что является рекордом для этой европейской страны, и основной вклад в таком росте цен принадлежит энергоносителям.

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И со стороны предложения, и со стороны спроса есть факторы, которые снижают цены, отмечают в Нацбанке.

"Из-за избытка аграрного сырья и ограниченной экспортной способности ощущается понижающее давление на цены ряда продуктов питания, таких как мука, хлеб, растительное масло, мясные и молочные изделия, яйца", — говорится в макроэкономическом обзоре НБУ.

Кроме того, инфляцию сейчас сдерживает введенный Кабмином запрет на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и шесть месяцев после.

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Летом на уровень цен также традиционно влияет рост предложения со стороны агропроизводителей — цены на томаты, огурцы, перец, капусту, фрукты снижаются, что тоже влияет на общий уровень индекса потребительских цен.

"Все же кое-какая экономическая активность восстанавливается, государство каким-то образом пытается помочь бизнесу. Есть импорт определенных товаров. Мы можем надеяться, что в определенной степени контр-инфляционно сработает традиционное сезонное предложение товаров – речь идет о разного рода овощах", — считает Игорь Бураковский. Впрочем, пока топливный дефицит не урегулирован, а внутреннее производство товаров находится под сильнейшим влиянием войны, говорить о скором замедлении роста цен рано.