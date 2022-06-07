Запретить кровавые деньги. Как шестой пакет санкций ЕС повлияет на войну в Украине

В шестом пакете санкций ЕС – эмбарго на российскую нефть и очередные запреты для крупных банков агрессора. Потери России от эмбарго могут превысить $20 млрд. Но эффект от введенных санкций не будет мгновенным.

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Евросоюз ожидаемо принял решение запретить импорт или передачу сырой нефти и ряда нефтепродуктов из РФ в ЕС. Об этом идет речь в шестом пакете санкций Евросоюза, который был согласован и утвержден в начале июня.

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Поэтапный отказ Европы от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для нефтепродуктов.

Временно исключение предоставлено Венгрии, Словакии и Чехии – для продолжения импорта российской нефти по нефтепроводу "Дружба". В ЕС приняли тот факт, что указанные страны слишком зависимы от российских поставок, и пока у них не может быть альтернативы российским энергоресурсам. Болгария и Хорватия также получат временные исключения – им пока позволили импортировать из РФ сырую нефть и вакуумный газойль морем.

В то же время в Германии обещают уже до конца лета отказаться от российской нефти.

Фокус выяснил, какие последствия для агрессора и войны против Украины влекут за собой новые санкционные меры Евросоюза.

Сбербанк, на выход! Что не сможет делать крупный российский госбанк после введения санкций

В шестом пакете ЕС распространил уже действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения — крупнейший российский Сбербанк, а также на Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Также под санкциями оказался "Белинвестбанк" (Белорусский банк развития и реконструкции, один из крупнейших банков Беларуси, является уполномоченным банком по обслуживанию государственных программ).

"Конечно, по крупнейшему розничному банку России нанесен тяжелый удар, теперь все международные переводы пойдут через банк-посредник, который согласится обслуживать Сбербанк", — говорит Фокусу Виталий Шапран, экономист, консультант Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

О том, что отключение от SWIFT Сбербанка, — хорошая для Украины новость, говорит и Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина. "Сбербанк не сможет корреспондироваться с банками ЕС (ранее США вводило санкции против Сбербанка, так что американские банки также не имеют права корреспондироваться с ним). Это делает невозможными любые расчеты за товары, экспорт-импорт с участием Сбербанка. Фактически это означает, что России придется использовать другие банки для своих операций с Западом. Это будет довольно сложно сделать, потому что это большие объемы сделок, не факт, что другие банки быстро справятся, придется вкладывать средства в платежную инфраструктуру, это дополнительные расходы", — отмечает Евгений Дубогрыз. По его словам, фактически в России остается только один банк, который может совершать сделки с Западом в больших объемах – Газпромбанк.

Санкции к Сбербанку — это остановка хотя бы на время всех экспортных поступлений в казну РФ, что шли через счета в этом банке

Для клиентов-физлиц санкции для Сбербанка означают невозможность оплаты картами за границей, а также использование сервисов Google Pay и Apple Pay даже внутри России. "Это должно уменьшить объем расчетов, объемы потребления россиян, следовательно, и повлияет на объемы налогов и поступлений в бюджет России. И просто увеличатся "транзакционные расходы" россиян – придется переходить в другие банки, а это дополнительное время и деньги. Плюс потенциальный отток денежных средств из Сбербанка", — говорит Евгений Дубогрыз.

Виталий Шапран уточняет: военную машину Путина напрямую санкции к Сбербанку вряд ли будут касаться, а вот клиентам банка это доставит хлопот, и многие из тех, кто активно ведет внешнеэкономические операции, будут вынужден оставить банки без SWIFT.

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В то же время эксперты говорят о том, что максимальный эффект для агрессора могли бы иметь жесткие санкции по всем российским банкам, но пока к таким мерам в ЕС не готовы, так как расчеты со страной-агрессором продолжаются как по экспортным, так и по импортным операциям. "Пока хоть один российский банк сможет вести внешние операции, эти санкции создают неудобства, но, по большому счету, не перекрывают возможности вести расчеты с РФ", — подчеркнул исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Без нефти: как эмбарго на нефть способно пошатнуть и без того проблемную экономику РФ

С 2023 года в Евросоюзе будет действовать запрет на импорт сырой нефти морем. Эксперты уверены: эти санкции – серьезный удар для экономики страны-агрессора.

"Это значительный удар для РФ, особенно, если другие страны нарастят добычу, а Китай замедлится со своим ростом. Тогда доходы РФ значительно просядут. Сейчас ситуация такова, что падение объемов экспорта полностью компенсируется ростом цены на энергоносители. Со временем ситуация выровняется, страны заменят поставщиков, и падение объемов поставок из РФ также будет отражено в объеме доходов", — говорит Дмитрий Боярчук. Конечно, речь не идет о мгновенном эффекте от санкций, скорее, на это понадобится от года до трех лет.

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Правда, некоторые эксперты сомневаются, что у стран ЕС получится быстро переориентироваться на новых поставщиков. "40 млн. тонн нефти Россия поставляла в Евросоюз, кто этот объем будет замещать? Неприятно, но в ЕС очень ждут мира. Там хотят "бизнес-мира", ведь потом можно будет игнорировать запрет, или вовсе отказаться от эмбарго", — говорит Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий.

Очевидно, что уже в ближайшие месяцы Россия попытается договориться перебросить поставки с европейского направления на азиатское. Учитывая высокие цены на нефть в мире, Виталий Шапран отмечает, что даже при условии торговли российской нефть с дисконтом $30 за баррель, у РФ будут неплохие доходы. "Чтобы изменить ситуацию в корне, нужно, чтобы цена российских марок нефти опустилась до $30-40 за баррель. Сейчас в ЕС и США обсуждают будущую модель создания картеля, который бы диктовал цену РФ. Вот картельный механизм будет уже наиболее эффективным оружием, а текущий шаг ЕС является первым шагом к уничтожению нефтяной отрасли агрессора", — объясняет Виталий Шапран.

Россия попытается переориентировать поставки нефти на азиатское направление. Но при условии серьезного дисконта в цене доходы агрессора все равно упадут.

И все же потери РФ от европейского эмбарго будут ощутимы для агрессора. Как подчеркнул Евгений Дубогрыз, если речь идет об экспортных доходах, то Bloоmberg оценил будущие потери России на уровне, как минимум, $22 млрд.

"Если говорить в сроках налоговых поступлений, то потери бюджета РФ от таких действий, главным образом, от уменьшения объемов поставок нефти, мы (CASE Ukaine) оцениваем в сумму $12-15 млрд. в год. Это около 5% доходов федерального бюджета и около 3% доходов общего бюджета. В общем, это очень много – это примерно половина годовых расходов России на полицию, росгвардию и суды", — отметил Евгений Дубогрыз.

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Увидеть и проанализировать влияние нефтяного эмбарго на РФ можно будет уже в 2023 году, когда станет ясно, сможет ли РФ перебросить поставки на Азию, а также, каким будет уровень добычи нефти в России. "Мы должны добиться того, чтобы агрессор снабжал условно бесплатной нефтью весь европейский регион или снизил добычу до 2-3 млн. баррелей в день. Инструментарий для этого есть", — уверен Виталий Шапран.

Для тепла и производства. Сможет ли Европа отказаться от российского газа

Напомним, Европейский Союз разработал план замещения российского газа, согласно которому образом ЕС планирует получить 50 млрд. кубометров сжиженного газа из США или Катара, 10 млрд. кубометров — через трубопроводы, и еще 25 млрд. кубометров газа будет произведено за счет ускоренного запуска морских турбин и фотоэлектрических панелей.

Напомним, общий объем импорта газа из РФ в Евросоюз достигает 155 млрд. кубометров в год.

Отказаться от природного газа из РФ странам Европы будет гораздо сложнее, чем от нефти, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"Очень сложно. Особенно крупным потребителям – Германии и Франции. В отличие от нефти, от газа – для отопления – они действительно зависимы. Но газ не столь важен с точки зрения экспортной выручки и доходов бюджета России, как нефть – от нефти поступления больше примерно в 4,5 раза", — отмечает Евгений Дубогрыз.

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Дмитрий Боярчук тоже подчеркивает: в плане доходов РФ выручка от экспорта газа не столь критична. "А вот зависимость стран ЕС от газа очень даже существенна и болезненна. Поэтому они придерживаются здесь принципа, что если санкции делают больнее тем, кто эти санкции налагает, то с этим лучше не спешить. А если учесть, что отказ от российского газа будет растянут во времени, то это решение еще могут много раз пересматривать и менять", — считает эксперт.

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Для отказа от российского газа странам ЕС нужны миллиарды евро инвестиций в создание сети терминалов и новой газовой инфраструктуры.

Впрочем, некоторые страны уже отказались от газа. Причины – нежелание платить за газ в рублях, а также целенаправленная политика стран, направленная на уход от зависимости от российских энергоресурсов. Речь идет, например, о Нидерландах, Финляндии, Польше, Болгарии и Литве.

В Литве импорта российского газа нет с начала апреля, а спрос покрывает Клайпедский терминал сжиженного природного газа. Во многих странах планируют строить такие терминалы, в частности, ранее об этом заявлял канцлер Германии Олаф Шольц. По мнению Юрия Корольчука, на построение новой системы поставок и новых терминалов в ЕС могут уйти годы.

"Россия поставляет 150 млрд. кубометров в ЕС. Даже чтобы половину этого объема заместить, нужно перекроить рынок. Это работы на десятилетие", — считает эксперт.

Тем временем, несмотря на активные дискуссии европейцев о российском газе, официально Евросоюз эмбарго на газ еще не ставил.

"Мне кажется, на этом этапе ограничение на покупку российского газа не является предметом разговора о дальнейших санкциях. К сожалению", — резюмирует Евгений Дубогрыз.

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