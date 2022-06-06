ЕС разработал план по замещению российского газа, — еврокомиссар

По словам европейского чиновника Тьерри Бретона, ЕС импортирует из РФ 155 млрд кубометров газа в год, однако планирует заменить его сжиженным газом из США или Катара, а также с помощью альтернативных источников энергии.

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Европейский Союз разработал план замещения российского газа. Сейчас блок импортирует из России 155 млрд кубометров газа ежегодно. Однако теперь в Брюсселе планируют заменить его другими источниками. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью радиостанции Europe 1.

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Таким образом ЕС планирует получить 50 млрд кубометров сжиженного газа из США или Катара, 10 млрд кубометров — имеющимися трубопроводами, а еще 25 млрд кубометров газа будет произведено за счет ускоренного запуска морских турбин и фотоэлектрических панелей. Кроме того, возможен вариант открытия угольных станций.

"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект", — сказал Бретон.

Европейский чиновник добавил, что президент России Владимир Путин использует газ, чтобы "разделить нас" и годами делал все, чтобы разделить Европу.

"Он пытался разделить нас с помощью своей вакцины "Спутник", которая не сработала, он делал все, чтобы вмешиваться в нашу демократию с помощью Russia Today (российская телекомпания, — ред), а теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас", — заявил он.

Напомним, 3 июня вступил в силу шестой пакет санкций ЕС против РФ. Главным ограничением стал частичный запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Того же дня глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия анонсировал седьмой пакет санкций против России. По его словам, Украина будет настаивать на полной нефтяном и газовом эмбарго для Кремля, а также отключении всех российских банков от SWIFT.