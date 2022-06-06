ЄС розробив план заміщення російського газу, — єврокомісар

За словами європейського чиновника Тьєррі Бретона, ЄС імпортує з РФ 155 млрд кубометрів газу на рік, проте планує замінити його зрідженим газом зі США або Катару, а також за допомогою альтернативних джерел енергії.

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Європейський Союз розробив план заміщення російського газу. Наразі блок імпортує з Росії 155 млрд кубометрів газу щороку. Проте тепер у Брюсселі планують замінити його на інші джерела. Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв'ю радіостанції Europe 1.

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Таким чином ЄС планує отримати 50 млрд кубометрів зрідженого газу зі США або Катару, 10 млрд кубометрів — наявними трубопроводами, а ще 25 млрд кубометрів газу буде вироблено внаслідок прискореного запуску морських турбін і фотоелектричних панелей. З іншого боку, можливий варіант відкриття вугільних станцій.

"Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проєкт", — сказав Бретон.

Європейський чиновник додав, що президент Росії Володимир Путін використовує газ, щоб "поділити нас" і роками робив усе, щоб поділити Європу.

"Він намагався розділити нас за допомогою своєї вакцини "Супутник", яка не спрацювала, він робив усе, щоб втручатися в нашу демократію за допомогою Russia Today (російська телекомпанія, — ред), а тепер він використовує газ, щоб точно розділити нас", — Заявив він.

Нагадаємо, 3 червня набув чинності шостий пакет санкцій ЄС проти РФ. Головним обмеженням стала часткова заборона на імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

Того ж дня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія анонсував сьомий пакет санкцій проти Росії. За його словами, Україна наполягатиме на повному нафтовому та газовому ембарго для Кремля, а також відключенні всіх російських банків від SWIFT.