Арахамія анонсував сьомий пакет санкцій проти РФ: деталі нових обмежень

За словами голови фракції "Слуга народу", Україна наполягатиме на повному нафтовому та газовому ембарго, а також відключенні всіх російських банків від системи SWIFT.

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Сьомий пакет санкцій проти Росії може містити "смарт-обмеження" щодо країни-агресора. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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За його словами, у процесі переговорів із Євросоюзом Україна наполягатиме на повному відключенні російських банків від міжнародної системи платежів SWIFT.

Крім цього, як зазначає Давид Арахамія, до сьомого пакету санкцій можуть включити повне нафтове та газове ембарго для РФ. Проте, нардеп засумнівався, що країни Євросоюзу затвердять повну заборону постачання російських енергоресурсів, оскільки незабаром настане опалювальний сезон.

Також Арахамія анонсував "смарт-санкції", які стануть болючими для країни-агресора.

"Йдеться про санкціонування страхових компаній, які страхують танкери з російською нафтою. Також ми вже сформували другий список бізнесменів, які дешево скупили акції російських олігархів та підтримують рашистський режим", — продовжив член української делегації на переговорах з Росією.

Підсумовуючи, Давид Арахамія наголосив, що затвердження сьомого пакету санкцій проти Кремля може затягтися на два-три місяці.

Нагадаємо, 3 червня Євросоюз офіційно представив шостий пакет санкцій проти РФ за агресію проти України. Обмеження передбачають часткове ембарго на постачання нафти з Росії, відключення кількох банків від системи SWIFT, а також персональні санкції проти осіб, причетних до скоєння воєнних злочинів на окупованих українських теренах.

Пізніше в Євросоюзі роз'яснили, що три російські та один білоруський банк будуть відключені від міжнародної системи SWIFT 14 червня.

Також Фокус в одному з матеріалів розповідав, які обмеження увійшли до шостого пакету санкцій проти Росії.