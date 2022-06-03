Російські банки, які потрапили під санкції, відключать від SWIFT 14 червня, — Євросоюз (фото)

Разом зі "Сбербанком", "Россільгоспбанком" і "Московським кредитним банком" під обмеження також потрапив білоруський "Белінвестбанк".

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Російські банки в межах шостого пакету санкцій Євросоюзу проти РФ будуть відключені від міжнародної системи платежів SWIFT 14 червня. Про це йдеться в офіційному журналі Європейського Союзу.

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Під нові обмеження ЄС у межах шостого пакету санкцій потрапили такі банки:

"Сбербанк";

"Россільгоспбанк";

"Московський кредитний банк";

Білоруський банк розвитку та реконструкції "Белінвестбанк".

Після погодження обмежень зазначені російські та білоруський банк будуть відключені від міжнародної системи платежів SWIFT 14 червня.

[ + – ] Російські банки відключать від системи SWIFT 14 червня

На офіційному сайті Європейської комісії сказано, що банківські установи мають вирішальне значення для російської фінансової системи та здатності Володимира Путіна продовжувати повномасштабну війну проти України. Єврочиновники впевнені, що відключення банків від системи SWIFT зміцнить ізоляцію фінансового сектора РФ від світової системи.

"Надання певних бізнес-послуг, прямо чи опосередковано, таких як бухгалтерський облік, аудит, обов'язковий аудит, бухгалтерські та податкові консультації, бізнес і управлінський консалтинг, а також послуги у зв'язках із громадськістю російському уряду, а також юридичним особам, організаціям або органам, які були створені на території РФ, також заборонені", — йдеться в рішенні ЄС щодо запровадження шостого пакету санкцій.

[ + – ] 14 червня російські банки відключать від системи SWIFT

Нагадаємо, 2 червня посли країн Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Західні ЗМІ стверджували, що, крім часткового ембарго на постачання російської нафти, нові обмеження торкнуться банківської сфери, ЗМІ та постачання хімікатів.

3 червня було опубліковано офіційний пресреліз Євросоюзу про запровадження шостого пакету санкцій проти Росії. Під обмеження також потрапили російські солдати, які вчиняли воєнні злочини на території України. У журналі ЄС також сказано, що шостий пакет санкцій зачіпає білоруські компанії та пропагандистів, які схвалювали вторгнення ЗС РФ.