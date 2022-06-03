Не тільки РФ: ЄС ввів санкції проти білоруських пропагандистів і силовиків

До списку санкцій Європи потрапили пропагандисти Григорій Азарьонок і Галина Гладка, ексглава управління з боротьби зі злочинністю Андрій Паршин, який прославився своєю жорстокістю, і навіть сербський олігарх Карич Боголюб.

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Рада Євросоюзу розширила ухвалений учора шостий пакет санкцій. До нього, окрім російських компаній і фізичних осіб, також потрапили громадяни Білорусі, які працюють на режим Лукашенка, та білоруські провладні підприємства. Про це повідомляється в Журналі ЄС.

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Як стало відомо, під персональні санкції Євросоюзу потрапили білоруські пропагандисти:

Григорій Азарьонок, білоруський пропагандистський журналіст і ведучий. Саме він у 2020 році озвучив версію про коронавірус як про бактеріологічну зброю США. "У своїх передачах він схвалював насильство щодо незгодних із режимом Лукашенка та систематично використав принизливі вислови на адресу активістів, журналістів та інших противників режиму Лукашенка. Нагороджений медаллю "За відвагу" від Олександра Лукашенка" , — уточнюється в інформаційній довідці на сайті.

, — уточнюється в інформаційній довідці на сайті. Ігор Тур, журналіст телеканалу ОНТ.

Галина Гладка. У пояснювальній записці йдеться, що вона є "однією з найяскравіших пропагандисток режиму Лукашенка" . Гладка працює в газеті "СБ Білорусь сьогодні" та співпрацює з іншими провладними ЗМІ, зокрема державним телеканалом "Білорусь 1".

. Гладка працює в газеті "СБ Білорусь сьогодні" та співпрацює з іншими провладними ЗМІ, зокрема державним телеканалом "Білорусь 1". Андрій Сич, політичний оглядач Агентства теленовин Білтелерадіокомпанії.

Також до списку санкцій потрапили:

Андрій Паршин, ексглава Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією (ГУБОЗІК). Білоруські правозахисники звинувачують ГУБОЗ у політичних репресіях, насильстві й тортурах політичних противників режиму Лукашенка та називають управління "білоруським Гестапо" .

. Ігор Головатий, гендиректор підприємства "Білоруськалій".

Ігор Карпенко, голова ЦВК РБ.

Карич Боголюб, сербський олігарх, який інвестував у Білорусь.

Санкції також торкнуться низки білоруських підприємств:

"Білоруськалій"

"Білоруська калійна компанія"

"Інтер Тобако"

"Нафтан"

тютюнова фабрика "Німан"

"Білмитсервіс"

"Білкомунмаш".

Нагадаємо, 2 червня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти РФ. За даними журналістів, країни Євросоюзу домовилися про введення часткового ембарго на постачання російської нафти та відключення "Сбербанку" від системи SWIFT.

Сьогодні стало відомо, що Рада Євросоюзу також вирішила запровадити індивідуальні санкції проти осіб, відповідальних за звірства, що відбувалися російськими військами в Бучі та Маріуполі.