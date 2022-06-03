Не только РФ: ЕС ввел санкции против белорусских пропагандистов и силовиков

В санкционный список Европы попали пропагандисты Григорий Азаренок и Галина Гладкая, прославившийся своей жестокостью экс-глава управления по борьбе с преступностью Андрей Паршин, и даже сербский олигарх Карич Боголюб.

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Совет Евросоюза расширил принятый вчера шестой пакет санкций. В него, помимо российских компаний и физических лиц, также попали граждане Беларуси, работающие на режим Лукашенко, и белорусские провластные предприятия. Об этом сообщается в Журнале ЕС.

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Как стало известно, под персональные санкции Евросоюза попали белорусские пропагандисты:

Григорий Азаренок, белорусский пропагандистский журналист и ведущий. Именно он в 2020 году озвучил версию о коронавирусе как о бактериологическом оружии США. "В своих передачах он одобрял насилие в отношении несогласных с режимом Лукашенко и систематически использовал уничижительные выражения в адрес активистов, журналистов и других противников режима Лукашенко. Награжден медалью "За отвагу" от Александра Лукашенко" , — уточняется в информационной справке на сайте.

, — уточняется в информационной справке на сайте. Игорь Тур, журналист телеканала ОНТ

Галина Гладкая. В пояснительной записке говорится, что она является "одним из самых ярких пропагандистов режима Лукашенко" . Гладкая работает в газете "СБ Беларусь сегодня" и сотрудничает с другими провластными СМИ, в том числе государственным телеканалом "Беларусь 1".

. Гладкая работает в газете "СБ Беларусь сегодня" и сотрудничает с другими провластными СМИ, в том числе государственным телеканалом "Беларусь 1". Андрей Сыч, политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

Также в санкционный список попали:

Андрей Паршин, экс-глава Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). Белорусские правозащитники обвиняют ГУБОПиК в политических репрессиях, насилии и пытках политических противников режима Лукашенко и называют управление "белорусским Гестапо" .

. Игорь Головатый, гендиректор предприятия "Беларуськалий"

Игорь Карпенко, глава ЦИК РБ,

Карич Боголюб, сербский олигарх, инвестировавший в Беларусь.

Санкции также коснутся ряда белорусских предприятий:

"Беларуськалий"

"Белорусская калийная компания"

"Интер Тобако"

"Нафтан"

табачная фабрика "Неман"

"Белтаможсервис"

"Белкоммунмаш".

Напомним, 2 июня Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против РФ. По данным журналистов, страны Евросоюза договорились о введении частичного эмбарго на поставки российской нефти и отключении "Сбербанка" от системы SWIFT.

Сегодня стало известно, что Совет Евросоюза также решил ввести индивидуальные санкции против лиц, ответственных за зверства, что совершались российскими войсками в Буче и Мариуполе.