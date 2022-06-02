ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, — СМИ

По данным журналистов, страны Евросоюза договорились о введении частичного эмбарго на поставки российской нефти и отключении "Сбербанка" от системы SWIFT.

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Послы стран Европейского Союза окончательно согласовали шестой пакет санкций против Российской Федерации, который вводится из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Об этом пишет агентство Reuters.

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По данным журналистов, шестой пакет санкций включает в себя частичное эмбарго на поставки российской нефти, а также предусматривает отключение "Сбербанка" от международной системы платежей SWIFT.

Reuters отмечает, что исключения в новых ограничениях были введены из-за позиции Венгрии. Один из дипломатов-собеседников подчеркнул, что соглашение о шестом пакете санкций вступит в силу в пятницу, 3 июня, при условии, если ни одна страна-член Евросоюза не выразит свой протест.

Помимо этого, как сообщает Reuters, Венгрия отказалась вводить ограничения против патриарха РПЦ Кирилла, которого в ЕС считают одним из главных союзников президента РФ Владимира Путина.

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк подтверждает, что Евросоюз не будет вводить ограничения в отношении главы Русской православной церкви.

"Шестой пакет санкций ЕС против России одобрен послами ЕС. Патриарх Кирилл вычеркнул. Решение должно быть (опубликовано — ред.) в официальном журнале Евросоюза завтра", — добавил журналист.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представительство Франции в Евросоюзе отмечает, что в шестой пакет санкций будут также включены другие запреты, которые затрагивают деятельность России. Известно, что послы ЕС в целом договорились о следующих ограничениях:

запрет на закупку сырой нефти из РФ, которая доставляется в страны-члены Евросоюза морем в течение шести месяцев, и нефтепродуктов в течение восьми месяцев

отключение "Сбербанка", "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка" от международной системы платежей SWIFT

запрет на оказание консультационных услуг российским компаниям и торговлю химическихи веществами

санкции против Алины Кабаевой

ограничения против военного руководства РФ и офицеров, причастных к совершению военных преступлений в Украине

Полный текст шестого пакета санкций ЕС против России будет обнародован в пятницу, 3 июня.

Напомним, 31 мая глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал шестой пакет санкций против РФ. По словам еврочиновника, страны ЕС договорились о введении частичного эмбарго на поставки российской нефти.

Издание The Wall Street Journal утверждало, что Россия научилась обходить санкции Запада и продавать нефть на международном рынке на довоенном уровне.