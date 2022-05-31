Эмбарго на 75% российской нефти: ЕС согласовал шестой пакет санкций против России

В рамках нового пакета санкций к концу 2022 года под запрет попадет 90% импорта российской нефти в страны ЕС.

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Лидеры стран Евросоюза вечером 30 мая согласовали шестой пакет антироссийских санкций, в котором предусмотрен частичный запрет на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель во время проведения саммита в Брюсселе, сообщает Bloomberg.

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Нефтяное эмбарго коснется более 75% импорта нефти из России, перекрывая огромный источник финансирования ее военной машины. А к концу года под эмбарго попадет 90% импорта нефти в Европу из РФ.

Европейским чиновникам и дипломатам еще предстоит согласовать технические детали, а санкции должны быть официально приняты всеми 27 странами. Для этого будет организована встреча послов, которая состоится в среду, 1 июня.

Под санкции попадет нефть, транспортируемая по морю — ЕС пока решил не перекрывать импорт российского энергоносителя через нефтепровод "Дружба", от которого зависит Венгрия. Именно Будапешт блокировал эмбарго в течение последнего месяца, поскольку искал гарантии того, что поставки энергоносителей в страну не будут нарушены. Издание пишет, что Венгрия все же получила от лидеров ЕС гарантии того, что в случае нарушения работы трубопроводов она сможет получить альтернативный способ доставки сырья.

Таким образом поставки нефти по гигантскому трубопроводу "Дружба" в Центральную Европу не будут прекращены до тех пор, пока не будет найдено техническое решение, удовлетворяющее энергетические потребности Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю.

Реакция на нефтяных рынках после принятия шестого пакета санкций была относительно сдержанной — нефть марки Brent выросла на 0,6% и дошла до двухмесячного максимума в 122,43 доллара за баррель по состоянию на 10:36 утра в Сингапуре. Это произошло после восьмидневного роста, в ходе которого нефть подорожала примерно на 12%.

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Ранее сообщалось, что США обсуждают, как можно ограничить цены на энергоресурсы после европейского эмбарго на импорт российской нефти. Как сообщила газета The Wall Street Journal, в качестве меры планируется ввод пошлин на импорт энергоресурсов из России.

По мнению обозревателя газеты Neue Zürcher Zeitung, как только эмбарго на импорт российской нефти вступит в силу, Москва сможет продавать меньшие объемы по более высоким ценам, и в конечном итоге заработать больше, чем без запрета на импорт.