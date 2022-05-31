Ембарго на 75% російської нафти: ЄС погодив шостий пакет санкцій проти Росії

У межах нового пакету санкцій до кінця 2022 року під заборону потрапить 90% імпорту російської нафти до країн ЄС.

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Лідери країн Євросоюзу ввечері 30 травня погодили шостий пакет антиросійських санкцій, у якому передбачено часткову заборону на імпорт російської нафти та відключення "Сбербанку" від системи SWIFT. Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час проведення саміту в Брюсселі, повідомляє Bloomberg.

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Нафтове ембарго торкнеться понад 75% імпорту нафти з Росії, перекриваючи величезне джерело фінансування її військової машини. А до кінця року під ембарго потрапить 90% імпорту нафти до Європи із РФ.

Європейським чиновникам і дипломатам ще належить узгодити технічні деталі, а санкції мають бути офіційно прийняті всіма 27 країнами. Для цього буде організовано зустріч послів, що відбудеться в середу, 1 червня.

Під санкції потрапить нафта, що транспортується морем, — ЄС поки що вирішив не перекривати імпорт російського енергоносія через нафтопровід "Дружба", від якого залежить Угорщина. Саме Будапешт блокував ембарго протягом останнього місяця, оскільки шукав гарантії того, що постачання енергоносіїв до країни не буде порушено. Видання пише, що Угорщина все ж таки отримала від лідерів ЄС гарантії того, що в разі порушення роботи трубопроводів вона зможе отримати альтернативний спосіб доставки сировини.

Отже, постачання нафти гігантським трубопроводом "Дружба" до Центральної Європи не буде припинено доти, доки не буде знайдено технічне рішення, яке б задовольнило енергетичні потреби Угорщини й інших країн, що не мають виходу до моря.

Реакція на нафтових ринках після ухвалення шостого пакету санкцій була відносно стриманою — нафта марки Brent зросла на 0,6% і дійшла до двомісячного максимуму 122,43 долара за барель станом на 10:36 ранку в Сінгапурі. Це сталося після восьмиденного зростання, під час якого нафта подорожчала приблизно на 12%.

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Раніше повідомлялося, що США обговорюють, як можна обмежити ціни на енергоресурси після європейського ембарго на імпорт російської нафти. Як повідомила газета The Wall Street Journal, планується введення мит на імпорт енергоресурсів із Росії.

На думку оглядача газети Neue Zürcher Zeitung, як тільки ембарго на імпорт російської нафти набуде чинності, Москва зможе продавати менші обсяги за вищими цінами та зрештою заробити більше, ніж без заборони імпорту.