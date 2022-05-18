Картель покупців: США знайшли спосіб позбавити РФ доходів від експорту нафти, — WSJ

Джерела журналістів кажуть, що картельну змову потрібно організувати до введення нафтового ембарго. Американський Мінфін вважає, що це позбавить Росію вигоди від зростання цін на нафту.

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Сполучені Штати та Євросоюз обговорюють, як можна обмежити ціни на енергоресурси після європейського ембарго на імпорт російської нафти. Про це повідомила американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американському міністерстві фінансів.

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Як захід планується введення мит на імпорт енергоресурсів із Росії. США, за словами джерел, пропонує ЄС створити картель покупців, щоб позбавити Росію переваг через зростання цін на нафту й утримувати стабільні ціни на ресурс для Європи та інших регіонів.

Нові обмеження можуть набути чинності до введення нафтового ембарго. Деякі чиновники кажуть, що мито сильніше вплине на доходи Росії від продажу нафти. Європа зможе купувати нафту та знизити навантаження на світові енергетичні ринки.

[ + – ] Мита, за словами європейських чиновників, сильніше вдарять по доходах РФ від продажу нафти

Представники німецької влади, за інформацією видання, не вірять у доцільність мит на імпорт енергоносіїв із Росії та побоюються, що вони спровокують Москву на припинення постачання нафти й газу в ЄС.

Нафтове ембарго проти РФ — мита як проміжний етап

Питання про введення мит або іншого механізму обмеження цін на російську нафту не включено до офіційного порядку денного, але має стати центральною темою обговорення, говорять джерела газети.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен збирається переговори із союзниками ЄС і країнами "Великої сімки" щодо мита на російську нафту, пише британська газета Financial Times.

Представник Мінфіну США заявив, що Вашингтон пропонує проміжний ціновий механізм до повного ембарго.

[ + – ] Багато країн ЄС хочуть якнайшвидше припинити купівлю нафти в Росії Фото: pledgetimes.com

"У принципі, ми відкриті для такої ідеї, але правильно втілити її буде дуже складно. Механізм мит має дати бажаний ефект, не призвівши до повного припинення подачі нафти. Можна застосувати мито за допомогою вторинних санкцій", — пояснив за умов анонімності німецький чиновник.

Російська нафта продається зі знижкою порівняно зі світовими еталонами, тому мита можна встановити на рівні, який одночасно компенсує частину видатків і знижує прибуток для РФ, повідомив телеканал Euronews. Мита мають бути досить низькими, щоб Росія заробляла більше виробничих витрат на нафту, зазначили джерела.

Чиновники заявили, що багато урядів хочуть якнайшвидше припинити купувати російську нафту. Гроші від тарифів можна було б направити у фонд відновлення України, вважають вони.

Мінфін США вважає, що введення мит на нафту РФ стане "швидшою альтернативою" прямому нафтовому ембарго.

Нагадаємо, що канцлер Австрії Карл Нехаммер розкритикував Єврокомісію через суперечку щодо запровадження нафтового ембарго проти РФ. Нехаммер вважає, що антиросійські санкції слід заздалегідь обговорювати з окремими членами ЄС.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель говорив про відсутність у Євросоюзі єдиної позиції щодо нафтового ембарго. Введення нового пакету санкцій проти РФ зайшло в глухий кут через те, що деякі країни, зокрема Угорщина, виступають проти ембарго.

Будапешт вважає, що Євросоюз має компенсувати Угорщині зростання цін на енергоносії, і для цього слід профінансувати повну модернізацію енергетичної структури країни на 15-18 мільярдів євро.