На модернізацію: Угорщина попросила €18 млрд за підтримку нафтового ембарго проти РФ

На думку глави МЗС Петера Сіярто, Євросоюз має профінансувати інвестиції та компенсувати зростання цін, що спричинить запровадження ембарго. Як альтернативу політик пропонує відмовитись від ідеї заборони імпорту нафти з РФ.

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У понеділок, 16 травня, міністри закордонних справ країн ЄС спробували вчинити публічний тиск на Угорщину, щоб та зняла своє вето на запропоноване нафтове ембарго щодо Росії. Але у відповідь Будапешт заявив, що Євросоюз має профінансувати повну модернізацію енергетичної структури Угорщини, щоб компенсувати зростання цін на енергоносії, та попросив на це 15-18 млрд євро. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, що Угорщина не отримала жодної нової серйозної пропозиції від Єврокомісії щодо нафтових санкцій проти Росії після візиту голови комісії до Будапешта на початку цього місяця.

"Європейська комісія створила проблему з пропозицією, тому Угорщина цілком обґрунтовано очікує, що ЄС має запропонувати рішення: профінансувати інвестиції та компенсувати зростання цін, що потребує повної модернізації енергетичної структури Угорщини в розмірі 15-18 млрд євро", — сказав Сіярто.

Як інший варіант глава МЗС Угорщини запропонував звільнити постачання нафти трубопроводом від запланованого ембарго.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, коментуючи позицію Будапешта, зазначив, що всі країни Євросоюзу опинилися в заручниках в Угорщини, що абсолютно неприпустимо. А представник Румунії висловився жорсткіше, заявивши, що саме європейський блок повинен привести уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана "до тями".

Нагадаємо, що в Євросоюзі немає єдиної позиції щодо нафтового ембарго проти Росії. Як повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, зусилля ЄС щодо запровадження нового пакету санкцій проти Росії зайшли в глухий кут, оскільки деякі країни, зокрема Угорщина, виступають проти ембарго на імпорт російської нафти.

На думку деяких західних оглядачів, Росія може виграти від ембарго з боку США та країн ЄС. Якщо ціна на нафту підвищиться, зможе продавати менші обсяги за вищими цінами, і зрештою заробити більше, ніж без заборони на імпорт.