Сильна залежність: у Євросоюзі зросли розбіжності щодо введення ембарго на нафту з Росії

Переговори про заборону на імпорт нафти з РФ зайшли в глухий кут. Деякі європейські міністри кажуть, що ЄС "опинився в заручниках однієї країни".

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У Євросоюзі допустили відсутність єдиної позиції щодо нафтового ембарго проти Росії в шостому пакеті санкцій за повномасштабне вторгнення в Україну. Про це сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі 16 травня, пише агентство Associated Press.

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Зусилля ЄС щодо запровадження нового пакету санкцій проти Росії зайшли в глухий кут, невелика група країн проти заборони на імпорт російської нафти, зазначило агентство. Угорщина, Чехія та Словаччина не мають виходу до моря та сильно залежать від нафти РФ.

"Зробимо все можливе, щоб розблокувати ситуацію. Я не можу гарантувати, що це станеться, тому що позиції досить сильні. Деякі держави натрапляють на великі труднощі. Вони не мають виходу до моря, і нафта надходить їм із Росії лише трубопроводами", — пояснив Боррель журналістам.

[ + – ] Боррель визнав, що зусилля ЄС щодо запровадження нового пакету санкцій проти РФ зайшли в глухий кут

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що "весь Євросоюз зараз у заручниках в однієї держави", маючи на увазі Угорщину. Саме ця країна зажадала фінансової допомоги та додаткового часу для запровадження ембарго.

Ландсберґіс нагадав про рішення Єврокомісії поетапно відмовитись від російської нафти до 31 грудня 2024 року. Його ірландський колега Саймон Ковені визнав у такому підході складність для деяких країн.

"Давайте не будемо сьогодні зациклюватися на перешкодах та негативах. Потрібно надіслати чіткий сигнал Кремлю та Москві, що ціна їхнього продовження війни в Україні лише зросте", — додав він.

Орбан "каламутить воду"

Аssoviated Press звернула увагу на те, що угорський прем'єр Віктор Орбан після вступу на посаду у 2010 році посилив залежність Угорщини від російських енергоносіїв. Зараз він стверджує, що географія та енергетична інфраструктура країни унеможливлюють зупинку імпорту нафти з Росії.

[ + – ] Орбана називають одним із найближчих союзників російського лідера

"Мутять воду стосунки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Путіним. Орбана вважають одним із найближчих європейських союзників російського лідера. Він неохоче підтримав попередні санкції ЄС, включаючи поетапне ембарго на російське вугілля", — пишуть журналісти.

Європейські чиновники погодилися, що Орбан хоче отримати гроші від ЄС для інвестицій в енергетичну інфраструктуру. Деякі співрозмовники зазначили, що перед зустріччю міністри оформлять угоду про четвертий транш грошей для допомоги в постачанні зброї для України на 2 мільярди євро.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба присутній на переговорах, зазначила "Німецька хвиля". Він наголосив на важливості включення заборони на нафту до 6-го пакета санкцій.

[ + – ] Декілька країн Євросоюзу пропонували відкласти заборону на імпорт російської нафти

Міністр попередив, що Євросоюз дасть Росії нагоду для радості, якщо не досягне угоди.

Його австрійський колега Александр Шалленберг очікує на консенсус найближчими днями. Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн упевнений, що новий пакет санкцій введуть, але додав, що блоку "потрібно більше часу".

Нагадаємо, що за даними Bloomberg, кілька країн Євросоюзу пропонували відкласти заборону на імпорт російської нафти. Крім ембарго, у 6-му пакеті санкцій має бути відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT трьох банків РФ.

Президент Франції Емманюель Макрон 10 травня хотів обговорити телефоном з Орбаном нафтове ембарго Євросоюзу. Глав Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про прогрес у переговорах з Угорщиною про заборону нафти з РФ.

Радник міністра енергетики України Олена Зеркаль у колонці для Фокусу відмітила наявність шансів на введення нафтового ембарго проти РФ. "Труба йде через Україну. І ця труба під нашою юрисдикцією, і наша позиція може суттєво вплинути на можливості Орбана насолоджуватись грою на Олімпі", — написала вона.